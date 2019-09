Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Am deutschen Aktienmarkt geht die Erholungsrallye am Donnerstag in eine neue Runde. Der Dax startet knapp ein Prozent fester. Die Schlappe für den britischen Premier Boris Johnson und Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China lassen Anleger zuversichtlicher werden. Die Autobauer stehen im Fokus. Volkswagen, BMW und Daimler hatten im August starke Absatzanstiege auf dem wichtigen US-Markt erzielt. Thyssenkrupp gehört nicht mehr zu den 30 wertvollsten Börsenunternehmen in Deutschland und muss wegen seines drastisch gesunkenen Aktienkurses den Dax verlassen. MTU rückt auf. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß