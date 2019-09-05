FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.09.2019 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS JUST GROUP PRICE TARGET TO 68 (113) PENCE - 'OVERWEIGHT' - FTSE INDICATED +0.43% TO 7343 (CLOSE: 7311.26) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 600 (1000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WOOD GROUP TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 370 PENCE - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 75 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6480 (5950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 585 (540) PENCE - 'HOLD' - REDBURN CUTS BP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - REDBURN CUTS SHELL TO 'SELL' ('NEUTRAL')
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