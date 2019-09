Von Jennifer Calfas

NEW YORK (Dow Jones)--Michigan untersagt künftig Verkauf und Marketing für aromatisierte E-Zigaretten. Damit dürfte Michigan der erste US-Bundesstaat sein, der zu solchen Maßnahmen greift, während die US- Gesundheitsbehörden noch damit ringen, wie sie den Markt regulieren angesichts steigender Todesfälle, die mit E-Zigaretten und Vaping-Produkten in Zusammenhang gebracht werden.

Die Gouverneurin von Michigan Gretchen Whitmer, eine Demokratin, ordnete am Mittwoch an, dass aromatisierte Vaping-Zigaretten in Michigan nicht mehr im Einzelhandel und online verkauft werden dürfen. Darüber hinaus sind Marketingkampagnen nicht mehr erlaubt, die die Produkte als sauber, sicher und gesund darstellen. Ausgenommen von dem Verbot sind E-Zigaretten, die mit Tabak aromatisiert sind.

Die neue Regelung wird in den nächsten Wochen in Kraft treten und für sechs Monate gelten; sie kann verlängert werden, wie das Gouverneursbüro mitteilte. Die Gouverneurin ordnete die Maßnahmen an, nachdem der Chief Medical Executive in Michigan den rasanten Anstieg des Vapings bei Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren zum Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit erklärt hatte. Die Maßnahmen "werden endlich diese unverantwortlichen und irreführenden Praktiken beenden und die Bevölkerung in Michigan schützen", sagte Whitmer.

Derzeit untersuchen die US-Gesundheitsbehörden die möglicherweise schädlichen Wirkungen der E-Zigaretten angesichts steigender Fälle von Atemwegserkrankung mit Todesfolge nach deren Genuss. Mehr als 200 Fälle von schweren Atemwegserkrankungen - zumeist bei Teenagern und jungen Erwachsenen - werden in Zusammenhang mit dem Genuss von E-Zigaretten und Vaping-Produkten gebracht.

Erst in dieser Woche starb in Oregon ein Erwachsener an Atemwegserkrankungen nach dem Genuss von E-Zigaretten. Der erste mögliche Todesfall im Zusammenhang mit den E-Zigaretten trat vor mehreren Wochen in Illinois auf, wo ein Erwachsener an einer Atemwegserkrankung infolge von Vaping starb.

Angesichts der steigenden Popularität der E-Zigaretten und Vaping-Produkte, besonders bei Jugendlichen, ringen die US-Gesundheitsbehörden mit ihrer Regulierung. Die U.S. Food and Drug Administration plant, in Convenience Stores und Tankstellen den Verkauf der meisten aromatisierten E-Zigaretten zu verbieten, mit Ausnahme von Aromen wie Tabak, Minze und Menthol. Aber diese Maßnahmen müssen erst noch umgesetzt werden. Viele Städte haben ähnliche Pläne umgesetzt. In San Francisco ist seit Sommer der Verkauf von E-Zigaretten verboten.

