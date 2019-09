Revolutionäre Innovation wird auf Stoff gedruckt, um gezielten leichten Support zu bieten

The LYCRA Company, ein führendes Unternehmen für Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsbranche, gab heute die globale Einführung der neuen LYCRA FitSense Technologie bekannt. Bei dieser bahnbrechenden Innovation handelt es sich um eine patentierte, wasserbasierte Dispersion, die dasselbe Molekül wie LYCRA Faser bietet, nur in flüssiger Form.

LYCRA FitSense Technologie wird auf Stoffe gedruckt, die LYCRA Faser enthalten, um gezielten, leichten Support zu bieten, der mit visuellen Effekten, wie Mustern oder Farbblöcken kombiniert werden kann. Infolgedessen werden eingenähte Teile oder zusätzliche Nähte, die die Bewegung behindern und Unbehagen verursachen können, eliminiert und der Bedarf des Kunden an gut passender, ultrabequemer Kleidung wird gedeckt, da Support genau dort, wo er nötig ist, geboten wird.

"Wir haben die LYCRA FitSense Technologie zunächst wichtigen Kunden in Europa und in den USA zur Verfügung gestellt und wir sind so begeistert von den Resultaten, dass wir sie nun global einführen", erklärte Serge Vigouroux, Executive Vice President, New Ventures Marketing bei The LYCRA Company. "Das Feedback der Kunden und die Produktbewertungen waren äußerst positiv und wir hatten viele neue Anfragen von Kunden, die an der Annahme der Technologie interessiert sind."

LYCRA FitSense Technologie kann Activewear und Sport-Freizeitkleidung (Leggings und Tops) und Unterwäsche (Büstenhalter, Sport-Bras, Bralettes, Unterhosen und Shapewear) transformieren, indem sie leichte Power, weiche Formgebung und Lift sowie gezielten Support bietet, ohne dass der Komfort leidet.

"Diese Innovation ist ein großer Fortschritt für unser Bekleidungsgeschäft, das sich bisher vorwiegend auf Fasertechnologie konzentriert hat", so Vigouroux. "Wir arbeiten bereits an neuen Formeln, weiteren Applikationsverfahren und anderen Bekleidungsendverwendungen, um diese Technologie weiterzuentwickeln."

LYCRA FitSense Technologie bietet Druckern, Bekleidungsherstellern, Marken und Einzelhändlern eine ganze Reihe von Vorteilen. Diese Lösung macht die Bekleidungsherstellung rentabler, bietet unbegrenzte Designmöglichkeiten mit funktionellen Vorteilen, und sie unterscheidet Bekleidung, indem sie ein erstklassiges Produkt mit einer bahnbrechenden Innovation bietet.

Um mehr über LYCRA FitSense Technologie und den Wert und die Vorteile, die sie der Bekleidung verleiht, zu erfahren, besuchen Sie connect.lycra.com. Wenn Sie vom 25.-27. September zur Intertextile kommen, besuchen Sie ZhiNan Zhou von The LYCRA Company an Stand E56 in Halle 4.1. Weitere Messeinformationen finden Sie unter Intertextile.com.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie sowie Spezialchemikalien, die in den Spandex- und Polyurethanwertketten eingesetzt werden. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, ist für seine innovativen Produkte, sein technisches Know-how und seinen beispiellosen Marketingsupport weltweit bekannt. The LYCRA Company besitzt führende Verbraucher- und Handelsmarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, L by LYCRA, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX, TACTELund TERATHANE. Der Name The LYCRA Company ist zwar neu, die Geschichte des Unternehmens reicht jedoch bis ins Jahr 1958 zurück, in dem das Original-Spandexgarn, die LYCRA Faser, entwickelt wurde. Heute konzentriert sich The LYCRA Company darauf, durch die Entwicklung einzigartiger Innovationen, die dem Wunsch der Verbraucher nach Komfort und langfristiger Funktionalität gerecht werden, einen Mehrwert für die Produkte seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.thelycracompany.com.

LYCRA und FitSense sind Marken von The LYCRA Company.

