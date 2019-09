Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die deutschen Banken zu ernsthafteren Anstrengungen bei der Suche nach neuen Geschäftsmodellen aufgefordert und ihnen dabei regulatorische Hilfe angeboten. "Wir müssen das mit der gebotenen und zwar ganz fundamentalen Ernsthaftigkeit angehen - sofern dafür regulatorische oder politische Flankierungen notwendig sind, sollten wir darüber sprechen", sagte Hufeld beim Bankengipfel des Handelsblatts in Frankfurt.

Hufeld sagte, ihn störe allerdings, dass diese Diskussion von Seiten der Banken mit einer gewissen Opfermentalität geführt werde. Wenn die deutsche Industrie ihre Herausforderungen in der Vergangenheit mit dieser Attitüde angegangen hätte, dann sähe es in Deutschland heute finster aus. Hufeld sagte, er glaube nicht, dass eine Welt, in der Zinserträge die wichtigste Einnahmequelle seien, in den nächsten zehn Jahren noch funktionieren würde. Hufeld rechnet nach eigenen Worten damit, dass es weiterhin Konsolidierung geben wird, die auch Marktaustritte beinhalten könnte.

