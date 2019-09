Die Öl- und Heizölpreise sind mit einem unerwarteten Preissprung in Donnerstag gestartet. Die Rohölpreise zogen im Mittwochshandel sukzessive stark an und schlossen über vier Prozent fester. Die Inlandspreise für Heizöl ziehen umgehend nach und präsentieren sich um durchschnittlich 1,4 Cent bzw. Rappen je Liter höher als am Mittwoch. Zur Begründung, was genau den Ölpreis gestern so deutlich nach oben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...