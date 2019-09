AbCellera hat heute die Erweiterung seines Führungsteams durch die Ernennung von Andrew Booth zum Chief Financial Officer und Tryn Stimart zum General Counsel bekanntgegeben. In seiner Rolle als CFO übernimmt Andrew Booth die Verantwortung für Unternehmensfinanzierung und Wachstum. Tryn Stimart wird als General Counsel sämtliche rechtlichen Angelegenheiten des Unternehmens übersehen und die Strategie für geistiges Eigentum von AbCellera leiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190905005295/de/

Andrew Booth, Chief Financial Officer, AbCellera (left) and Tryn Stimart, General Counsel, AbCellera (right) (Photo: Business Wire)

"Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 2015 hat sich AbCellera als Technologieführer im Bereich der Entdeckung therapeutischer Antikörper etabliert", so Carl Hansen, CEO von AbCellera. "Andrew und Tryn bringen einschlägiges Fachwissen in den Bereichen Finanzwesen, geistiges Eigentum und Strategie in das Unternehmen ein. Unter ihrer Führung werden wir unser Wachstum weiter beschleunigen können."

Andrew Booth wechselt zu AbCellera von STEMCELL Technologies, wo er in den Positionen Vice President of Instrumentation, Chief Financial Officer und Chief Commercial Officer tätig war. Während seiner 10-jährigen Amtszeit wuchs STEMCELL von rund 40 Millionen US-Dollar Umsatz mit 250 Mitarbeitern auf 250 Millionen US-Dollar Umsatz mit über 1.300 Mitarbeitern weltweit und entwickelte sich zum größten Life-Science-Unternehmen in Kanada. Vor STEMCELL war Andrew in London für GE Healthcare tätig, wo er Fusionen und Übernahmen für die Region Europa, Naher Osten und Afrika sowie das globale Life-Sciences-Geschäft von GE Healthcare leitete. Andrew verfügt über einen Master in Business Administration von INSEAD (2003) und einen Bachelor in Physikingenieurwesen von der Universität Britisch Columbia (1998). In Verbindung mit seiner Ernennung zum CFO wird Andrew nach vier Jahren aus dem Vorstand von AbCellera ausscheiden.

Tryn Stimart verfügt über sechzehn Jahre Erfahrung in der Biotech- und Pharmaindustrie, die sich über die Bereiche Fusionen und Übernahmen, Finanzierung, regulatorische Angelegenheiten der FDA, Lizensierung, Rechtsstreits, Strategie zu geistigen Eigentumsrechten und Sorgfaltspflicht erstreckt. Er wechselt zu AbCellera von Gibbons P.C., wo er Gesellschafter an der New Yorker Niederlassung war. Vor Gibbons P.C. war Tryn als Rechtsberater bei Finnegan LLP., Cooley LLP. und Womble Bond Dickinson LLP. tätig. Er repräsentierte Kunden wie Gilead, Takeda, Gevo, Sunovion und Aptalis in hochrangigen Geschäfts- und IP-Rechtsstreitigkeiten und fungierte als Berater für das "Advanced Technology Program" des US-Handelsministeriums. Tryn verfügt über einen Rechtswissenschaftsabschluss (J.D.). von der Amerikanischen Universität Washington College of Law (2005), einen Master in Chemie von der Old Dominion Universität (1995) und Bachelorabschlüsse in Biochemie und in Genetik Zellbiologie von der Universität Minnesota (1992). Tryn ist ein ehemaliger US-Marineoffizier (Korvettenkapitän) mit 10 Jahren Dienstzeit als aktive Streitkraft und Reservestreitkraft.

Über AbCellera Biologics Inc

AbCellera ist ein privat geführtes Unternehmen, das im Rahmen von Partnerschaften therapeutische Antikörper der nächsten Generation erforscht und entwickelt. Die Einzelzellplattform von AbCellera integriert lückenlose Fähigkeiten zur Erforschung therapeutischer Antikörper durch eine Kombination von Technologien, darunter unternehmenseigene Impfungen, Mikrofluidik, Hochdurchsatz-Bildgebung, Genomik, Berechnung und Laborautomation. Tiefgehendes Screening einzelner B-Zellen ermöglicht beispiellosen Zugang zu natürlichen Immunreaktionen und damit rapide Isolierung umfangreicher und vielfältiger Gruppen von hochwertigen Antikörperkandidaten aus jeglichen Spezies, einschließlich des Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter www.abcellera.com. Verbinden Sie sich auf LinkedIn und Twitter @AbCelleraBio.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190905005295/de/

Contacts:

Kevin Heyries, PhD

1.604.559.9005

bd@abcellera.com