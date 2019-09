Das kroatische Start-up Rimac baut den schnellsten Elektrosportwagen der Welt. Vergangenes Jahr ist Porsche dort eingestiegen, nun erhöhen die Stuttgarter ihren Anteil. Was wollen sie mit der kleinen Automanufaktur?

Abgehetzt kommt Mate Rimac an, fahrig sagt er "hallo", dann muss er schnell nach hinten, in die Konstruktionshalle, zu seinem Baby, dem Supersportwagen Rimac C Two. Sehen, was seine Ingenieure heute geschafft haben. Vorher, sagt Rimac, könne er keinen klaren Gedanken fassen. Der 31-Jährige streichelt das Karbon-Chassis, das "größte jemals gebaute" natürlich, begutachtet die vier Elektromotoren, die gemeinsam "nie erreichte" 2000 PS leisten. Es ist ein einziger Superlativ, den Rimac da inszeniert. So überfliegend wie seine gleichnamige Firma, die hier in zwei ehemaligen französischen Autohäusern vor den Toren Zagrebs logiert.

"Monster aus der Steckdose", hat die Autopresse Rimacs Fahrzeuge genannt, ihn selbst zum "Elon Musk des Balkans" gekürt. Weil er es geschafft hat, binnen nicht einmal zehn Jahren mit einer Hinterhof-E-Auto-Bastelbude das schnellste elektrisch angetriebene Serienfahrzeug der Welt zu bauen. Vor allem aber, weil er nicht nur die eigene Kleinserienproduktion stemmt, sondern nebenbei zum geschätzten Zulieferer von Elektrokomponenten für die große Autoindustrie avanciert ist. Rimac liefert Batteriepacks an den Sportwagenbauer Koenigsegg, an Jaguar und Aston Martin. Man kooperiert mit der VW-Konzerntochter Seat. Hyundai und Kia haben neulich 80 Millionen in die Firma investiert, wollen mit ihr bis zum kommenden Jahr zwei Elektroflitzer bauen.

Die wohl spannendste Partnerschaft aber ist Rimac mit Porsche eingegangen. Zehn Prozent des 500-Mann-Unternehmens, das mit etwa einer halben Milliarde Euro bewertet wird, haben die Stuttgarter vor gut einem Jahr erworben. In diesen Tagen stockt Porsche nun noch weiter auf: Die Stuttgarter erhöhen ihre Anteile auf 15,5 Prozent, wie Porsche-Finanzvorstand Lutz Meschke bestätigt: "Porsche begleitet Rimac seit einem Jahr in seiner positiven Entwicklung", sagt Meschke. "Uns war schnell klar, dass Porsche und Rimac viel voneinander lernen können. Wir sind von Mate Rimac und seiner Firma überzeugt, deshalb haben wir jetzt unsere Anteile erhöht und bauen unsere Zusammenarbeit im Bereich der Batterietechnologie aus."

Dabei rühmten sie sich bei Porsche bislang, selbst die ausgefeilteste Technik, das sportlichste Design, das untrüglichste Gespür für die Kundenbedürfnisse zu haben. Was soll also jetzt diese Kooperation, fragen sich nicht wenige. Was kann Rimac, was Porsche nicht kann? Oder: Sind die Zuffenhausener mit ihrer eilig beschworenen Energiewende gar überfordert?

Keine Autotradition

Kaum ein Hersteller schaltet derzeit öffentlich so entschlossen auf Stromer um wie Porsche: 2025 soll die Hälfte der Neuwagen einen Stecker haben, 2030 dann fast alle. Ausgerechnet die Sportwagenmarke, die sich seit ihrer ...

