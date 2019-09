(Ausführliche Fassung) Bonn (awp/dpa) - Auch Kunden der Deutschen Telekom können nun mit der neuen superschnellen Mobilfunktechnik 5G surfen. Man funke ab sofort mit 129 Antennen in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt in Bandbreiten von 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) und mehr, teilte die Deutsche Telekom am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...