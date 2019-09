Hoffnung auf Fortschritte bei der Beilegung des Handelsstreits USA-China dürfte die US-Börsen ihren Anstieg am Donnerstag fortsetzen lassen. Die Futures auf die wichtigen Aktienindizes deuten eine festere Eröffnung an der Wall Street an, nachdem bekannt wurde, dass beide Seiten Anfang Oktober in Washington weiter verhandeln wollen.

Schon am Mittwoch war es mit den Kursen deutlich nach oben gegangen, nachdem der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank ein verhalten positives Bild der US-Wirtschaft gezeichnet hatte. Dazu gesellten sich gute Nachrichten aus der Politik. In Hongkong hatte Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Auslieferungsgesetz zurückgezogen und damit eine wesentliche Forderung der Demonstranten erfüllt. Das Gesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah, war Auslöser der heftigen Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Auch die jüngste Nachrichtenlage um den Brexit lässt die Anleger rund um den Globus aufatmen. Der britische Premierminister Boris Johnson hat seinen Widerstand gegen das Gesetz für eine weitere Verschiebung des Brexit aufgegeben, so dass ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU Ende Oktober möglicherweise doch noch vermieden werden kann.

Unter den Einzelwerten dürften Bed Bath & Beyond gesucht sein, nachdem die Einrichtungskette am Mittwoch nach Börsenschluss eine Restrukturierung angekündigt hat. Diese umfasst den Abbau von Lagerbeständen und die Schließung schwach laufender Filialen. Vorbörslich werden die Titel noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Geschäft am Mittwoch legten sie jedoch 1,2 Prozent zu.

