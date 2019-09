Zürich (ots) - Das Weiterbildungsangebot news aktuell Academy startet nach einem erfolgreichen ersten Jahr in Deutschland ab September 2019 auch in der Schweiz. Den Auftakt machen zwei Seminare zu den Themen "Wirkungsvolle Medienmitteilungen erstellen" und "Grundlagen der PR & Öffentlichkeitsarbeit". Zielgruppe des Formats sind Kommunikatoren aus PR und Marketing, aber auch der Branchennachwuchs.



"Wir schaffen mit der news aktuell Academy ein attraktives Angebot für den Schweizer Kommunikationsmarkt - praxisorientiert, interaktiv und nah an aktuellen Themen der PR- und Marketingbranche", sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz) AG. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Marcus Heumann, der den erfolgreichen Start in Deutschland als Leiter der Academy eingeleitet hat."



Den Auftakt für das Schweizer Weiterbildungsangebot machen zwei Intensivseminare in Zürich. Das erste Seminar zu dem Thema "Wirkungsvolle Medienmitteilung erstellen" findet am 24. September statt. Im Fokus steht dabei unter anderem die Medienlandschaft der Schweiz und die Arbeitsweise von Journalisten. In Praxisübungen werden die Grundlagen erfolgreicher Medienmitteilungen vermittelt (z.B. Botschaften, Themen und Zielgruppen).



Das zweite Seminar "Grundlagen PR & Öffentlichkeitsarbeit" ist am 25. September. Zwischen Instrumenten der Medienarbeit wird es dabei auch um Trends und Zukunftsthemen gehen, wie die Verschmelzung von PR und Marketing - aber auch aktuelle Themen wie der richtige Umgang mit Fake News werden behandelt.



Weitere Informationen und die Anmeldung zu den Seminaren:



Wirkungsvolle Medienmitteilungen erstellen

24. September, 13:00 - 17:00 Uhr, Referent: Marcus Heumann, Location:

news aktuell Schweiz, Zürich

https://www.otseinladung.de/event/a2a3c00195 Grundlagen PR & Öffentlichkeitsarbeit

25. September, 08:30 - 12:15 Uhr, Referent: Marcus Heumann, Location:

news aktuell Schweiz, Zürich

https://www.otseinladung.de/event/af623b540b Ansprechpartner für Rückfragen der news aktuell Academy Schweiz:

Miana Westermann

m.westermann@newsaktuell.ch

+ 41 43 960 68 10 Über news aktuell (Schweiz) AG:



news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.



