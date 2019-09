BERLIN (Dow Jones)--Zwei Wochen vor dem Klimakabinett geht die SPD im Streit um einen CO2-Preis auf die Union zu. Im Klimapapier der Bundestagsfraktion kommt das Wort CO2-Steuer nicht mehr vor. Stattdessen enthält es Signale in Richtung eines eigenen Zertifikatehandels, den auch die Union und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bevorzugt. "Eine Festlegung einer Bepreisung anhand des CO2-Ausstoßes kann ein Beitrag zu marktgetriebenem Klimaschutz außerhalb der Energiewirtschaft sein", heißt es in dem Papier, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte und das die Begleitgruppe Klimaschutz der Fraktion am Mittwoch vorgelegt hat.

Der kommissarische SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich qualifizierte das Papier als "Stoffsammlung" und zeigte sich zuversichtlich, dass es darüber mit der Union eine Einigung geben werde. "Wir werden, glaube ich, gute und kluge Vorschläge einbringen, wo wir am Ende zu einer gemeinsamen guten Lösung kommen", sagte Mützenich am Donnerstag in Berlin.

SPD will CO2-Preis "sozial gerecht" ausgestalten

Die Skepsis gegen den europäischen Emissionshandel (ETS) wird in dem Papier dennoch deutlich. So warnt die SPD davor, dass eine Ausweitung des ETS auf absehbare Zeit "keine tragfähige Option" sei, da die Verhandlungen mit den EU-Partnern zu lange dauern würden. Außerdem habe sich das System als krisenanfällig erwiesen. "Ein nationaler Emissionshandel im Verkehrs- und Gebäudebereich wäre zeitnah nicht umzusetzen und würde zu einem sehr großen bürokratischen Aufwand führen", heißt es zudem.

Allerdings gibt die SPD-Fraktion auch vor, wie ein Kompromiss mit der Union aussehen könnte. So müsse ein CO2-Preis technologische Innovationen fördern, fossile Energieträger verteuern und das bestehende Ungleichgewicht bei der Besteuerung von Benzin und Diesel verringern. Auch müsse er "sozial gerecht ausgestaltet" sein. Die SPD will insbesondere untere und mittlere Einkommensgruppen, Pendler und Mieter schützen. Ziel müsse eine Klimaschutzstrategie sein, "die Ordnungsrecht, den ETS und Förderanreize umfasst".

365-Euro-Jahresticket im Nahverkehr

Die Union hat sich während ihrer zweitägigen Klausur in Potsdam am Mittwoch ebenfalls für den ETS ausgesprochen. In dem Klimapapier heißt es: "Eine Bepreisung in Form eines Zertifikatehandels hat den Vorteil, dass die Menge an ausgestoßenem CO2 effektiv begrenzt, die Klimaziele so mit marktwirtschaftlichen Methoden erreicht werden und so Innovationen angeregt werden."

Die Sozialdemokraten fordern in ihrem Papier zudem einen günstigeren Nahverkehr von einem Euro pro Tag, in Form eines 365-Euro-Jahrestickets. In der Pressekonferenz sagte Fraktionschef Mützenich auf die Frage, ob das 365-Euro-Ticket kommen werde: "Es wird auf jeden Fall etwas kommen, das den öffentlichen Nahverkehr noch attraktiver macht als bisher."

Die SPD will außerdem die bestehende Kaufprämie für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge mit einem Listenpreis unter 30.000 Euro erhöhen. Außerdem soll die Förderung klimafreundlicherer Heizungen vereinfacht und bis 2025 erhöht werden. Um der Wasserstoffwirtschaft mehr Impulse zu geben, sollen Power-to-X-Anlagen mit 5 Gigawatt installierter Leistung über ein Markteinführungsprogramm gefördert werden.

