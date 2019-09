Eugendorf bei Salzburg (ots) - dem Spezial-Unternehmen zur Oberflächenreinigung und sachgerechter Entfernung von nuklear verunreinigter Oberflächen



Aus aktuellem Anlass dürfen wir Sie mit diesem Schreiben informieren, dass Firma Egger PowAir Cleaning GmbH, mit Sitz der Europazentrale in Salzburg, die Dekontamination nuklear verunreinigter Oberflächen, durchführt.



Bei Dächern und deren Lackierungen ist die nukleare Verunreinigung in aller Regel durch die Nuklear-Katastrophe 1986 in Tschernobyl begründet. Die CÄSIUM 137 Belastung ist für Personen laut Österreichischer Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unbedenklich, wie dies die Messungen an der Dacheindeckung der Schule in Aigen, Stadt Salzburg, bestätigt hat.



Problematisch ist die Entsorgung der Metalle, da die Entsorgungsbetriebe diese bei erhöhten Werten nicht annehmen.



Das Spezialunternehmen Egger PowAir-Cleaning GmbH entfernt Lacke und nuklear verunreinigte Oberflächen mit modernster



LICHT-LASER-TECHNOLOGIE (HIGH POWER LASER)



Mobil in ganz Europa, 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche (24/7)



Das Laser-Licht verdampft die Kontaminierung, zum Beispiel mit Cäsium 137 radioaktiv belastete Lacke bei gleichzeitiger Absaugung des Laser-Rauchs. Damit wird die Kontaminierung ohne Belastung der Umgebungsluft, oder von Wasser (wie zum Beispiel bei Hochdruckwasser-Reinigung) ausgefiltert. Das Filtrat wird dann umweltgerecht entsorgt. Die PowAir Cleaner von Egger sind dabei mit PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA) der Sicherheitsstufe 12 ausgestattet. Zugelassen für Kernkraftwerke.



Egger PowAir Cleaning GmbH wurde 2014 gegründet und ist heute Partner von Industrie, Institutionen und Behörden. Reinigung erfolgt nach Stand der Technik! Nicht ohne Grund wurde Egger PowAir Cleaning GmbH kurz nach Gründung mit dem Ersten Preis für die beste Unternehmensgründung in Salzburg ausgezeichnet.



