Rezessionsgefahr für deutsche Wirtschaft steigt

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Juli überraschend schwach entwickelt. Die Neuaufträge sanken gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent, während die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte nur ein Minus von 1,5 Prozent erwartet hatten. Damit erhöht sich die Gefahr, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im dritten Quartal schrumpfen wird, nachdem es schon im zweiten Quartal um 0,1 Prozent gesunken war.

VP Bank: Hiobsbotschaft vom Auftragseingang

Der überraschend starke Rückgang der Auftragseingänge um 2,7 Prozent erhöht nach Ansicht von Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe, die Rezessionswahrscheinlichkeit für die deutsche Wirtschaft erheblich. "Zwar ist ein Teil des deutlichen Rückgangs auf Großaufträge zurückzuführen, doch dies ändert nichts am insgesamt negativen Bild für das produzierende Gewerbe. Vor allem aus dem Ausland außerhalb der Eurozone kamen merklich weniger Aufträge", schreibt Gitzel in einem Kommentar.

Commerzbank: Deutsche Industrie weiter auf Talfahrt

Der starke Rückgang der deutschen Auftragseingänge im Juli ist nach Ansicht von Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen teilweise durch die vergleichsweise frühe Lage der Sommerferien bedingt. "Dennoch ist die Talfahrt der Industrie - auch angesichts der weiterhin sehr schlechten Stimmung bei den Unternehmen - noch nicht zu Ende", betont Solveen.

Altmaier sieht trotz Konjunkturschwäche Wachstum für Gesamtjahr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich gegen eine Schwarzmalerei der wirtschaftlichen Situation gestellt und trotz des Konjunkturschwäche ein moderates Wachstum für das Gesamtjahr prognostiziert. "Wir sind nach Jahren starken Wachstums aktuell in einer Konjunkturschwäche, aber nicht in einer Rezession", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

VDMA: Talfahrt der Neuaufträge verlangsamt sich im Juli

Die Auftragseingänge im deutschen Maschinenbau sind auch im Juli gesunken, das Tempo des Rückgangs hat sich im Vergleich zu den Vormonaten aber verlangsamt. Die Bestellungen lagen preisbereinigt um 3 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte. Die Inlandsorders sanken um 4 Prozent und die Aufträge aus dem Ausland um 3 Prozent.

IWH: Abschwung in Deutschland geht weiter

Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr nach einer Prognose des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) wohl um 0,5 Prozent wachsen. "Der Abschwung in Deutschland geht weiter", stellten die Ökonomen des Instituts allerdings fest. Für 2020 erwarten sie dann auch wegen einer höheren Zahl an Arbeitstagen eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,1 Prozent.

Quarles: Fed prüft Aktivierung antizyklischer Kapitalpuffer

Die Federal Reserve prüft, ob sie im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung der Kapital- und Stresstestanforderungen für große Banken ein bisher ruhendes Instrument aktivieren sollte. Der für die Bankenaufsicht zuständige stellvertretende Vorsitzende der Fed, Randal Quarles, schlug in einer in Frankfurt gehaltenen Rede vor, die antizyklischen Kapitalpuffer in die jährlichen Stresstestübungen für die größten Banken der USA zu integrieren.

Schwedische Notenbank hält Kurs trotz steigender Risiken

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins konstant bei minus 0,25 Prozent belassen und den kurzfristigen Zinspfad unverändert gelassen, stellte aber fest, dass die wirtschaftliche Unsicherheit im Ausland dazu führen dürfte, dass die Zinsen künftig langsamer steigen. Die Riksbank erklärte, dass sie immer noch erwarte, dass die nächste Zinserhöhung gegen Ende des Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres komme.

Hufeld gegen Verbot von Negativzins für Kleinsparer

Der Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), Felix Hufeld, hat sich gegen ein Verbot von Negativzinsen für Kleinsparer ausgesprochen. "Ich würde der Politik nicht empfehlen, dieses Instrument in Erwägung zu ziehen", sagte Hufeld beim Bankengipfel des Handelsblatts in Frankfurt.

Scholz rechnet nicht mit Negativzins für Bankkunden

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet nicht damit, dass Deutschlands Banken Zinsen auf Kundeneinlagen erheben werden. Beim Bankengipfel des Handelsblatts in Frankfurt sagte Scholz, die Banken seien wahrscheinlich klug genug, so einen Versuch nicht zu unternehmen. Allerdings beobachte das Bundesfinanzministerium die Lage und würde im Notfall handeln.

Altmaier will Klima-Stiftung mit 50 Milliarden Kapitalausstattung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier setzt bei der Finanzierung der geplanten Klimaschutzmaßnahmen auf private Investitionen und will die schwarze Null des Bundes nicht aufgeben. In einem Zeitungsinterview plädiert er für eine Klima-Stiftung mit einem Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro.

IfW: Subventionen von mindestens 18 Milliarden können wegfallen

Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) hat eine deutliche Streichung von Subventionen als Maßnahme identifiziert, um Mittel im Bundeshaushalt freizumachen. "Mindestens Posten in Höhe von 18 Milliarden Euro könnten ersatzlos gestrichen werden", betonten die Kieler Wirtschaftsforscher.

DIHK: Rechtliche Unklarheiten behindern internationalen Online-Handel

Deutschen Händlern droht wegen rechtlicher Unsicherheiten beim grenzüberschreitenden Online-Handel der Verlust von internationalen Marktanteilen. Das ergab eine Studie zu den Chancen und Herausforderungen des grenzüberschreitenden E-Commerce, die der DIHK und IBI Research an der Universität Regensburg vorstellten.

Wohnraum in Paris kostet erstmals über 10.000 Euro pro Quadratmeter

Der durchschnittliche Kaufpreis für einen Quadratmeter Wohnraum in Paris ist in diesem Sommer erstmals auf mehr als 10.000 Euro gestiegen. Wie die Notare der französischen Hauptstadt bekanntgaben, bezieht sich diese Angabe auf Altbauwohnungen.

Johnson gibt Widerstand gegen Gesetz zu weiterer Verschiebung des Brexit auf

Nach seinen Niederlagen im Parlament hat der britische Premierminister Boris Johnson seinen Widerstand gegen das Gesetz für eine weitere Verschiebung des Brexit aufgegeben. Die Regierung lasse sich darauf ein, dass der Gesetzentwurf am Donnerstag und Freitag alle Etappen im Oberhaus durchlaufe, damit er am Montag "für mögliche weitere Erörterungen" an das Unterhaus zurückgehen könne, teilte die oppositionelle Labour-Partei im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

China will "substanziellen Fortschritt" bei Handelsgesprächen

China strebt einen "substanziellen Fortschritt" bei den für Anfang Oktober in Washington geplanten Handelsgesprächen zwischen den USA und China an. Die chinesische Regierung sei gegen eine Eskalation der Handelsspannungen, sagte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, Gao Feng.

