Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 05.09.2019 Kursziel: 9,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,80. Zusammenfassung: Aroundtown (AT) gab bekannt, dass der Gerwerbeimmobilien-Konkurrent TLG Immobilien AG (TLG) ein Aktienpaket in Höhe von 9,99% des AT-Gesellschaftskapitals vom Hauptaktionär (Avisco Group) für EUR 8,30 je Aktie erworben hat. Dies entspricht dem EPRA NAV von Aroundtown am 30. Juni. Ferner hat TLG eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil in Höhe von 4,99% zum gleichen Preis abgeschlossen. Die beiden Immobilienunternehmen werden Gespräche über einen möglichen Unternehmenszusammenschluss aufnehmen. Angesichts gemeinsamer Strategien und Portfolio-Synergien ist die Meldung nicht besonders überraschend. Die potenzielle Unternehmensgröße würde eine potenzielle DAX-Aufnahme ermöglichen und die Aussichten für das begehrte Rating ,A-, von S&P erheblich verbessern. Die Diskussionen sind jedoch noch in einem frühen Stadium und es gibt eine Reihe von Hürden zu überwinden, bevor eine Vereinbarung abgeschlossen werden könnte. Unsere Bewertung lautet Kaufen mit einem Kursziel von EUR 9,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.80 price target. Abstract: Aroundtown (AT) announced that commercial rival TLG Immobilien AG (TLG), has bought a 9.99% stake in AT from the company's main shareholder (Avisco Group) for EUR 8.3 per share. This matches end of June EPRA NAV. TLG also entered into an option agreement to purchase a further stake of < 4.99% at the same price. The two landlords will now kick off talks for a possible merger. The news is hardly shocking, given common strategies and portfolio synergies. The potential size would make the company potentially eligible for DAX inclusion and greatly improve prospects for the coveted A- S&P rating. However, discussions are early stage, and there are a number of hurdles to clear before a deal could be struck. Our rating is Buy with a EUR 9.8 price target.

September 05, 2019 07:37 ET (11:37 GMT)