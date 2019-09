Die Unternehmensberatungsfirma sieht bei der Umsetzung der Energiewende Probleme. Außerdem warnt sie vor zukünftigen Engpässen bei der Stromversorgung.

Deutschland verfehlt nach einer Analyse der Unternehmensberatung McKinsey weitgehend die Ziele für die Energiewende. Gleichzeitig sei die Sicherheit der Energieversorgung nach dem Ausstieg aus Atomenergie und Kohle in Gefahr, heißt es im aktuellen McKinsey-Energiewendeindex, der am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlicht wurde.

Danach lagen die deutschen CO2-Emissionen im vergangenen Jahr mit 866 Millionen Tonnen um 116 Millionen Tonnen über dem angepeilten ...

