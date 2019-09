EUR/JPY baut seine Aufwärtsbewegung zur 118,00 aus - Gute Stimmung gegenüber risikoreicheren Anlagen schadet dem JPY - US ADP Arbeitsmarktbericht im August bei 195K - Die zunehmend positive Stimmung lässt den EUR/JPY am Donnerstag zum Tageshoch in den Bereich der 118,00 steigen. EUR/JPY profitiert von JPY Verkäufen Das Paar steigt die zweite Sitzung ...

