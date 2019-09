Der disruptive Wandel der Mobilitätskonzepte und -technologien verunsichert die Zuliefererindustrie und letztlich alle Beteiligten der Wertschöpfungskette bis hin zum Endverbraucher. Der als Automobilzulieferer nicht schnell genug das Portfolio an den Bedarf anpasst, kann auf der Strecke bleiben. Bereits jetzt sind Insolvenzen oder Kurzarbeit auch bei großen Unternehmen angemeldet. Der im ersten Halbjahr 2019 um fast 5 Prozent gesunkene Absatz der globalen Automobilhersteller hinterlässt Spuren. Doch neue Technologien bedeuten auch Chancen. Was sich einerseits als Krise darstellt, wird andererseits die technologischen Entwicklungen vorantreiben. Auch für die elastomerverarbeitenden Unternehmen der Kautschukbranche ist es daher wichtig, jetzt an der Entwicklung teilzuhaben und neue Produkte für den sich stark verändernden Mobilitätsmarkt anzubieten.

Das Rubber & Mobility Summit am 4. Juli bot Gelegenheit dazu, sich über Potenziale von Produkten aus Elastomer in der neuen Mobilität zu informieren. Das praxisnahe Programm spannte einen Bogen von den Themen Rohstoffe und Anwendungen in der Elektromobilität bis hin zur Weiterbildung für die Anforderungen der Automobilindustrie. Dazu stellten Aussteller und Sponsoren ihr Angebot vor, darunter Klöckner Desma Elastomertechnik, Wickert, Arlanxeo und Maplan.

Das Programm regte zur Diskussion an

Im Eröffnungsvortrag von Prof. Giese schilderte der anerkannte Experte ganz konkret, welche Elastomer-Bauteile mit der Einführung der elektrischen Antriebstechnik im Automobil entfallen werden und welche Komponenten verändert oder neu hinzukommen. Nach dieser Übersicht stellte Pablo Martinez, Leiter Forschung und Entwicklung des spanischen Automobilzulieferers Ckautxo Group, dar, wie das Unternehmen schon früh den Trend erkannt hat und welche Entwicklungsschritte getan wurden. Der Anteil der Verbrennungsmotoren werde bis 2030 um 26 Prozent abnehmen. Daraus werde sich eine Reduzierung der elastomerintensiven Anwendungen aus dem Ckautxo-Portfolio, wie zum Beispiel Schläuche für Öldampf-Lüftungen, Unterdrückerschläuche, Steuerschläuche ...

