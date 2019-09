... der deutschen Automobilindustrie an?



Der Kurs von Daimler ist zuletzt nochmals schwer unter die Räder gekommen. Der neue Vorstandschef Olla Källenius musste seit seinem Amtsantritt im Mai schon zwei Gewinnwarnungen vom Stapel lassen. Neben der einbrechenden Autokonjunktur müssen die Stuttgarter auch noch die Umstellung auf die Elektromobilität bewältigen. Dennoch bleibt Källenius für das zweite Halbjahr optimistisch. Kann Daimler damit das Comeback der deutschen Autoindustrie anführen? Bietet das ausgebombte Kursniveau des Dax-Titels die perfekten Voraussetzungen für eine Kurserholung? In der aktuellen Ausgabe der Actien-Börse analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte, ausführlich die Situation bei Daimler. Außerdem zieht er eine wichtige Analogie zum Herbst 2009, die Ihnen als Anleger zeigt, welches Gewinnpotenzial Daimler wirklich zu bieten hat.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 36:



Themen u.a.:++ Konjunktur: USA setzt auf Trump-Loans ++ DAX: Der Euro-Dollar-Kurs gibt die Richtung vor++ DAIMLER: Kommt jetzt das Comeback? ++ CONTINENTAL und LEONI: Autozulieferer im Fokus ++ GFT Technologies: Hinkt der Kurs dem Potenzial hinterher?++ CTS EVENTIM: Qualität hat ihren Preis++ BOSSARD: Schweizer Geheimtipp ++ ROLLS ROYCE: Kein Brexit-Blues ++ ALPHABET: Unser Vorgriff auf die Zukunft



