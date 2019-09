Frankfurt am Main (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



wohin geht der deutsche Weg der Glücksspielregulierung? Nachdem die Ministerpräsidenten im März dieses Jahres den lang erwarteten 3. Glücksspieländerungsstaatsvertrag verabschiedet haben, ist diese Frage besonders virulent.



Der 5. Deutsche Glücksspielrechtstag in Frankfurt am Main befasst sich mit dem aktuellen Stand des Glücksspielmarktes und wirft dabei auch einen Blick zu den europäischen Nachbarn. Durch eine Bestandsaufnahme der Gegenwart werden mögliche Blickrichtungen für die Zukunft aus verschiedenen Perspektiven aufgezeigt. Namhafte Experten aus Wissenschaft und Anwaltschaft wie auch von staatlichen und gewerblichen Glücksspielanbietern werden als Referenten dabei sein.



Veranstaltet wird der 5. Deutsche Glücksspielrechtstag von der Zeitschrift für Wett- und Glücksspielrecht (dfv Mediengruppe).



Als Pressevertreter/-in laden wir Sie herzlich ein, dabei zu sein. Nutzen Sie die Gelegenheit, so viele Experten zu dem Thema treffen zu können. Gern vermitteln wir bei Interesse Interview mit den Referenten.



Wann: 25. September 2019, ab 8:30 Uhr



Wo: dfv Mediengruppe, Mainzer Landstraße 251, Frankfurt am Main Detailliertes Programm: www.ruw.de/gsrt



Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 18. September unter presse@dfv.de an.



