ESSEN (dpa-AFX) - Die Brenntag AG will sich in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) umwandeln. Die Hauptversammlung muss dem Plan noch zustimmen, erklärte Brenntag am Donnerstag. Die Aktie legt auf die Nachricht hin zu und ist auf Tagessicht 2,6 Prozent im Plus./fba

ISIN DE000A1DAHH0

AXC0239 2019-09-05/16:07