Die Zeiten, in denen Fachkräfte sich bei Unternehmen bewarben, sind vorbei. Heute müssen Konzerne mit allen Mitteln die besten Köpfe locken, an sich binden - und manchmal, wie im Fußball, sogar Transfersummen zahlen.

Emily Rennings hält ihren Zeigefinger auf den Sensor neben der Küchentür. Sie ist jetzt eingebucht, von nun an wird ihre Arbeitszeit erfasst, jede Minute ermittelt, die sie zwischen Töpfen und Pfannen steht. Falls es länger dauert, kann sich die 25-Jährige aussuchen, ob sie dafür Geld oder Freizeit bekommen möchte. Am Ende des Monats wird sie einen Bonus erhalten - fast eine Verdopplung ihres Gehalts.

Rennings, 25, lässt sich zur Köchin im Stuttgarter Restaurant Cube ausbilden. Sie hat sich für einen Beruf entschieden, der keinen guten Ruf hat, in der Auszubildende mit 18-Stunden-Tagen und cholerischen Chefs zu rechnen haben. Kein Wunder, dass junge Talente die Gastronomie meiden. Vor 15 Jahren zählte die Branche noch doppelt so viele Auszubildende.

Doch inzwischen hat sich die Situation dramatisch verändert, für Auszubildende und Unternehmer. Jede dritte Firma in Deutschland meldet Probleme, junge Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Und der Kampf um rare Talente spielt den Auszubildenden in die Hände. Sie diktieren Arbeitgebern Bedingungen - oder klopfen eine Tür weiter an. Sie unterwerfen sich nicht mehr dem Diktat der Selbstausbeutung, um den Grundstein für ihre Karrieren zu legen, sondern pochen auf geregelte Arbeitszeiten. Sie betteln in ihren Bewerbungsgesprächen nicht mehr um den Gunsterweis eines Arbeitsplatzes, sondern nehmen sozusagen gleich im Chefsessel Platz, um sich ein hübsches Boni-Paket schnüren zu lassen.

Die Situation in Zahlen: 157.000 von 556.000 Ausbildungsplätzen waren im August noch unbesetzt. Und auch bei allen anderen Jobs konkurrieren Firmen als Nachfrager am Arbeitsmarkt um ein zunehmend knappes Angebot. Sie brauchen länger als früher, um offene Stellen zu besetzen. Mitunter ein halbes Jahr. Oder sie brechen die Suche gleich ganz ab. 1,39 Millionen Stellen blieben im zweiten Quartal dieses Jahres vakant.

Der neue Arbeitsmarkt

Daran ändert auch die schwächelnde Konjunktur nichts. Wachstum und Beschäftigung haben sich entkoppelt: Wenn früher Aufträge ausblieben und die Produktion heruntergefahren wurde, stieg die Zahl der Arbeitslosen. Und sobald die Wirtschaft wieder anzog, konnten Firmen auf ein Reservoir von Fachkräften zurückgreifen. Damit ist es vorbei. "Vor 15 Jahren wäre die Beschäftigung bei einem Abschwung noch eingebrochen", sagt Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Heute steige die Beschäftigung trotz schwacher Konjunktur - und die Entlassungsquote sei so niedrig wie seit der Wiedervereinigung nicht.

Für Arbeitnehmer ist es der Himmel auf Erden, vor allem für die klügsten Köpfe: Sie werden von Unternehmen umworben wie sprunghafte Kunden, verlockt und verführt, mit Traumverträgen verpflichtet - und oft auch zurückgeholt.

Für die deutsche Wirtschaft ist es ein Fluch. Es fehlt ihr an IT- und Digitalexperten, an Elektro- und Automatisierungstechnikern, an Klempnern und Betonbauern, an Pflegern und Erziehern. Und die Situation werde sich zuspitzen, meint Weber, wenn die Babyboomer in Rente gingen: "Dann wird die Zahl an Arbeitskräften stark sinken, und wir werden nicht mehr alle Stellen besetzen können." Anders gesagt: Der deutschen Wirtschaft droht ein elementarer Mangel an Produktivkapital. Eine Knappheit der Ressource Arbeit. Ein Engpass beim Rohstoff Wissen.

Philipp Riedel, 32, kennt die Not der Unternehmen. Sein Job ist es, sie zu lindern. Riedel ist Geschäftsführer bei Avantgarde Experts, einem Personaldienstleister, der Talente sucht, verleiht und vermittelt. "Bei besonderen Fachkräften ähnelt der Arbeitsmarkt dem Transfermarkt im Fußball", sagt Riedel. Um einen Wechsel zu ermöglichen, flössen Handgelder und Prämien von bis zu 20.000 Euro.

Vor allem aber üben sich Unternehmen in einer Disziplin, die bislang nicht sonderlich stark ausgeprägt war: Wertschätzung. Die Bewerber stehen nicht mehr Schlange. Ihnen sind der Mittwochnachmittag beim Fußballspiel der Tochter oder ein paar Monate Rucksackreise durch Südamerika genauso wichtig wie die Karriere. Kurzum: Früher musste Personaler nicht interessieren, was Mitarbeiter wollen. Heute müssen Personaler wissen wollen, was Mitarbeiter interessiert.

Recruiter von DB Schenker klapperten im Frühjahr Raststätten, Fitness- und Tattoostudios ab, um das Gespräch mit Truckern zu suchen: weil 45.000 Lkw-Fahrer fehlen. Die Helios-Kliniken versprechen, kein Bewerber müsse länger als 60 Minuten auf einen Rückruf warten; alle Bewerber würden innerhalb einer Woche zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Daimler richtet Jobmessen für IT-Experten im Internet aus: mit virtuellen Messeständen und virtuellen Fahrzeugen. Die weltweit 8000 Interessierten, die sich bei der Premiere vor zwei Jahren in die Veranstaltung klickten, konnten sich mit Avataren austauschen, hinter denen sich Mitarbeiter des Autobauers verbargen.

Freiheit für Freelancer

Anna Brand erhält pro Monat etwa drei Anfragen von Headhuntern - und diejenigen, die sie per E-Mail erreichen, beantwortet sie nicht mal mehr: "Kostet zu viel Zeit." Sie und ihre Kollegen sind so begehrt, dass sie sich schon mal bei den gleichen Bewerbungsrunden begegnen. Viereinhalb Jahre hat Brand bei der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners mit Firmen optimale Preisstrategien entwickelt. 2017 gab sie ihre Festanstellung auf, um ein Label für Damenhandtaschen hochzuziehen. Das liegt ihr so sehr am Herzen, dass sie sich diesem ein bis zwei Tage in der Woche widmen will. Und Zeit für ihren fünf Monate alten Sohn möchte sie sich auch nehmen.

Brand, 33, beschreibt sich als "ehrgeizig, zielstrebig und gerne unabhängig". Die Aufträge kommen zu ihr, nicht umgekehrt. Sie hat ihr Profil auf einer Plattform für Freelancer hochgeladen und sucht sich spannende Projekte aus. Dann geht die Münchnerin als Beraterin in die Unternehmen, leitet Workshops oder internationale Trainings, für einen Tagessatz von 1000 Euro und mehr. Sie sagt: "Ich brauche viel Freiraum und Flexibilität." Brand will schon mal dienstags auf die Skipiste gehen, sich dafür samstags an den Rechner setzen. Und sich im Job vor allem Fragen widmen, die sie wirklich interessieren: "Das gibt mir eine ganz andere Motivation."

Talentfinder Philipp Riedel schätzt Freelancer wie Brand. Er sieht in ihnen eine Möglichkeit für Firmen, Lastspitzen auszugleichen und frisches Wissen einzukaufen. Allerdings: "Auch hier beobachten wir einen Mangel." In der Datenbank seines Unternehmens finden sich 30.000 Freelancer, sagt Riedel - und die seien mehrere Monate im Voraus ausgebucht. Riedel empfiehlt Unternehmen, Freiberuflern längerfristige Projekte anzubieten, sie eher für ein halbes Jahr als für zehn Tage zu engagieren, ihnen die Arbeit zu erleichtern: Die meisten brauchten lediglich ihren Computer und einen Internetanschluss, müssten nicht vor Ort sein, sagt Riedel. Warum viele Mittelständler, vor allem im ländlichen Raum, noch immer auf physische Präsenz pochten, ist ihm ein Rätsel.

Wenn es schon an der Bereitschaft mangelt, Freelancern mehr Flexibilität einzuräumen - wie sollen Unternehmen dann die Talente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...