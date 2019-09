Politische Maßnahmen für mehr Klimaschutz funktionieren nach Ansicht der SPD-Fraktion nur international. "Alles das, was wir national beschließen, wird keine Zukunft haben, wenn es uns nicht gemeinsam gelingt, es zusammen eben auch mit Europa (...) umzusetzen", sagte der kommissarische Fraktionschef Rolf Mützenich zum Auftakt einer zweitägigen Fraktionsklausur am Donnerstag in Berlin.

In einem Papier, das die Fraktion am Freitag beschließen will, fordern die Sozialdemokraten unter anderem die Anhebung des EU-Klimaschutzziels für 2030 von 40 auf bis zu 55 Prozent Treibhausgasminderung gegenüber 1990. Außerdem sprechen sie sich für einen CO2-Preis aus - allerdings nicht mit einem Zertifikatehandel, wie ihn die Union bevorzugt, sondern über höhere Energiesteuern.

Mützenich sieht trotzdem viele Gemeinsamkeiten mit der Union, die in den vergangenen Tagen ebenfalls Vorschläge für mehr Klimaschutz präsentiert hatte. Am 20. September will die Bundesregierung im Klimakabinett konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz beschließen./tam/DP/zb

