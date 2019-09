Vom Autobauer zum Tech-Konzern? Zumindest "anfühlen wie ein Tech-Unternehmen" soll sich der Volkswagen - und von einem reinen Auto-Hersteller zu einem Anbieter von Mobilitätsdiensten wandeln.

Ein neues Logo und ein digitaler Marktauftritt. So präsentierte sich Volkswagen in der vergangenen Woche. "In weiten Teilen soll sich Volkswagen anfühlen wie ein Tech-Unternehmen", kündigte der für das operative Geschäft der Hauptmarke zuständige Vorstand Ralf Brandstätter in Wolfsburg an. Die Marschrichtung ist klar definiert: Volkswagen will den eigenen Umschwung in die E-Mobilität unterstreichen.

Den Anfang macht der rein batteriegetriebene ID.3, den VW auf der Automesse IAA Anfang September in Frankfurt erstmals einem großen Publikum präsentieren will. Der Kompaktwagen, der an den früheren Bestseller Golf erinnert, macht den Auftakt für eine E-Offensive, der in den nächsten Jahren viele weitere E-Autos folgen sollen.

Begleitet wird der Wandel durch ein neues Markenzeichen, mit sich VW vom Chrom des bisherigen Logos verabschiedet und stattdessen auf eine digitale und damit auch puristischere Erscheinung setzt. An den übereinander angeordneten Buchstaben VW ändert sich aber nichts.

Mit der Elektromobilität will Volkswagen den selbstverschuldeten Dieselskandal vergessen machen, der vor fast vier Jahren die Existenz des Unternehmens in Gefahr brachte. Zugleich steht der Konzern unter dem Druck der EU, die schärferen Klimaziele ...

