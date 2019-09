San Francisco (ots/PRNewswire) - Haier stellt auf der IFA 2019 erstmals ein von SideChef unterstütztes Sortiment an intelligenten Rezepten mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen für seine neuesten Smart Refrigerators vor



SideChef, die allumfassende Plattform für das Kochen zu Hause, und Haier gaben heute bekannt, dass Haier Smart Refrigerators auf dem europäischen Markt fortan intelligente Rezepte der SideChef-Plattform bieten. Die Besitzer eines Haier Smart Fridge werden von nun an Zugang zu Rezepten mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen haben, die auf ihren jeweiligen Kühlschrankspezifikationen basieren, um das Kocherlebnis zu Hause einfacher denn je zu gestalten. Haiers von SideChef unterstützte innovative intelligente Kühlschränke werden auf der diesjährigen IFA-Veranstaltung in Berlin, Deutschland, ausgestellt sein und ihre Rolle in der innovativen Welt des Kochens zu Hause präsentieren.



SideChefs "intelligentes Rezept"-Format wurde aufgrund seines benutzerorientierten Designs weit verbreitet von Geräte-Giganten übernommen. Haier hofft, seine Kühlschrank-Besitzer auf eine Weise beschäftigen zu können, die nicht nur praktisch ist, sondern auch Freude bereitet. Rezepte mit Anleitung stehen Nutzern fortan direkt zur Verfügung, so dass die erfolgreiche Zubereitung von Speisen ausnahmslos gewährleistet ist. SideChefs umfangreiches Rezeptsortiment wird von Köchen und kulinarischen Fachleuten zusammengestellt, wodurch ein grenzenloses Speise-Potenzial erreicht werden kann, während gleichzeitig spezifische Vorlieben, Ernährungseinschränkungen sowie allgemeine Präferenzen beachtet werden.



"SideChef ist stolz darauf, mit Haier kooperieren zu dürfen und dem Unternehmen dabei zur Seite zu stehen, sich über Chinas Grenzen hinaus zu erweitern", so SideChef-Gründer und CEO Kevin Yu. "Es freut uns sehr, dem europäischen Markt nun verstärkt die mühelose Zubereitung von Speisen mit der SideChef-Plattform bieten zu können."



"Haier hat sich der intelligenten Haustechnik verpflichtet. SideChef ist einer unserer wertvollsten Partner zur Umsetzung dieses Ziels, insbesondere durch das Rezept-Programm", erklärte David Dang, Direktor von Haiers Abteilung für intelligente Kühlschranklösungen. "Wir sind dazu bereit, unsere Koch-Partnerschaft auch zukünftig zu vertiefen."



SideChef hat bereits zuvor Integrationen mit Marken wie GE Appliances und LG auf den Markt gebracht. Darüber hinaus können Nutzer von in-App-Integrationen mit Amazon Fresh für reibungslose Lebensmittellieferungen sowie Amazon Alexa- und Google Home Hub-Geräten für intelligentes Kochen unter Anleitung profitieren.



Informationen zu SideChef



SideChef ist eine allumfassende Plattform für das Kochen zu Hause, die mit handfreier Sprachsteuerung, Schritt-für-Schritt-Fotos, How-to-Videos und eingebauten Timern über 15.000 interaktive intelligente Rezepte mit Rezeptanleitungen liefert. SideChef bietet in-App-Mahlzeitenplanung, Lebensmittellieferung sowie Smart Kitchen-Konnektivität. Das Unternehmen, das 2014 von Kevin Yu gegründet wurde, gilt als Vorreiter kulinarischer Verfahren mit einem Fokus auf Individualisierung, Inspiration sowie Konnektivität bei jedem Schritt der Speisenzubereitung.



SideChef ist kostenlos für iOS-und Android-Geräte erhältlich. Die SideChef-App wurde von Google Play Editor's Pick als eine der besten Anwendungen 2017 ausgezeichnet und inspiriert die Zubereitung von über 2,5 Millionen Speisen in heimischen Küchen rund um den Globus. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.SideChef.com.



Informationen zu Haier



Haier, gegründet 1984, verfügt über 29 Produktionsstandorte, acht integrierte F&E-Zentren sowie 19 ausländische Handelsgesellschaften. Das Produktangebot des Unternehmes umfasst acht Kategorien: Kühlschränke, Waschmaschinen, Wassererhitzer, Klimaanlagen, Fernsehgeräte, Küchengeräte, intelligente Haushaltsgeräte sowie kundenindividuelle Produkte. Seit über 30 Jahren observiert Haier die veränderten Bedürfnisse des Familienlebens und macht die Marke Haier fortwährend zu einem zeitgenössischen Markenvertreter. Besuchen Sie https://www.haier.com für weitere Informationen.



Pressekontakt:



Kiley Gasparovic, 925-708-7734, kiley@sidechef.com



Original-Content von: SideChef, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136034/4367582