USA: Dienstleister-Stimmung steigt überraschend deutlich

TEMPE - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im August überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg um 2,7 Punkte auf 56,4 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg des Indikators auf 54,0 Punkte erwartet.

USA: Industrie erhält deutlich mehr Aufträge

WASHINGTON - Die US-Industrie hat im Juli deutlich mehr Aufträge erhalten. Im Vergleich zum Vormonat seien die Bestellungen um 1,4 Prozent gestiegen, teilte das Handelsministerium am Donnertag in Washington mit. Das ist der deutlichste Zuwachs seit fast einem Jahr. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 1,0 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde von 0,6 auf 0,5 Prozent korrigiert.

ROUNDUP 2: Im Atomkonflikt mit Iran droht neue Eskalation

TEHERAN/PARIS/BRÜSSEL - Im gefährlichen Atomkonflikt mit dem Iran droht eine weitere Eskalation. Die iranische Staatsführung will ab Samstag weitere Teile des historischen Atomabkommens von 2015 aufkündigen und damit den Druck auf ihre Verhandlungspartner erhöhen. Präsident Hassan Ruhani kündigte am Mittwochabend die dritte Stufe des Rückzugs aus der Vereinbarung an. Zugleich macht der Iran weitere Verhandlungen von europäischen Finanzhilfen in Milliardenhöhe abhängig.

USA: Produktivität steigt etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Produktivität im zweiten Quartal etwas stärker als erwartet gestiegen. Sie habe um 2,3 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde der Wert aus der ersten Schätzung bestätigt. Volkswirte hatten im Mittel aber mit einer Abwärtsrevision auf 2,2 Prozent gerechnet. Im Vorquartal war die Produktivität um 3,5 Prozent gestiegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen. In der vergangenen Woche erhöhte sie sich um 1000 auf 217 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215 000 Erstanträgen gerechnet.

USA: Privatwirtschaft baut mehr Stellen auf - ADP

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft der USA hat im August mehr Stellen geschaffen als erwartet. Es kamen 195 000 Arbeitsplätze hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Zuwachs von 148 000 Stellen gerechnet. Der Stellenaufbau im Vormonat wurde 156 000 auf 142 000 revidiert.

Arbeitslosigkeit in Griechenland sinkt langsam

ATHEN - Die Arbeitslosigkeit in Griechenland sinkt weiter - bewegt sich aber nach wie vor auf einem hohen Niveau. Im Juni ging die Arbeitslosenquote auf 17 Prozent zurück, wie das griechische Statistikamt (Elstat) am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Monat des Vorjahres hatte sie noch 19,2 Prozent betragen. Die höchste Arbeitslosenquote wurde im Juli 2013 mit 27,9 Prozent ermittelt.

Schwedische Notenbank hält an Straffungsabsicht fest

STOCKHOLM - Die schwedische Zentralbank hält im Gegensatz zu vielen anderen Notenbanken an ihrer Absicht fest, ihren Leitzins bald anheben zu wollen. Wie die Reichsbank am Donnerstag in Stockholm mitteilte, soll der Leitzins Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres erhöht werden. Die Landeswährung Krone legte daraufhin gegenüber Euro und Dollar deutlich zu. Offensichtlich hatten viele Anleger damit gerechnet, dass die Reichsbank ihrem vorsichtigen Straffungskurs eine Absage erteilt.

ROUNDUP: Deutsche Industrieschwäche setzt sich fort

WIESBADEN - Die weltweiten Handelskonflikte belasten die deutsche Industrie zunehmend. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte gingen die Bestellungen noch stärker zurück als ohnehin befürchtet. Das Auftragsvolumen sei im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent zurückgegangen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mit. Damit beschleunigte sich der Rückgang im Vergleich zum Juni und fiel zudem stärker aus als Experten erwartet hatten.

Schweizer Wirtschaft wächst schwächer

BERN - Das Wachstum der Schweizer Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum April bis Juni gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent zu, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mit. Analysten hatten ein noch schwächeres Wachstum von 0,2 Prozent erwartet. Der Zuwachs im ersten Quartal wurde von 0,6 auf 0,4 Prozent nach unten korrigiert.

