Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Donnerstag noch optimistischer geworden. Weitere Abstimmungsschlappen für den britischen Premier Boris Johnson und seine No-Deal-Brexit-Pläne erfreuten die Investoren ebenso wie die Ankündigung neuer Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dax baute seine deutlichen Vortagesgewinne aus und stand zum Börsenschluss mit 0,85 Prozent bei 12 126,78 Punkten im Plus. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,47 Prozent auf 25 867,38 Punkte.

Wie chinesische Staatsmedien berichteten, sollen neue direkte Gespräche zwischen den USA und China Anfang Oktober im Rahmen des regelmäßigen strategischen Wirtschafts- und Handelsdialogs in Washington stattfinden. Mit Blick auf den Brexit gab die britische Regierung zudem ihren Widerstand gegen ein Gesetz auf, das einen ungeregelten Austritt verhindern soll, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete./kro/fba

