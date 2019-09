Köln (ots) -



61 Prozent der Deutschen sind der Meinung, die Bundesregierung aus

Union und SPD sollte bis zum Ende der Legislaturperiode im September

2021 weiter arbeiten. Etwas mehr als ein Drittel (36 Prozent) spricht

sich dagegen aus. Nicht nur die Anhänger der Koalitionspartner

CDU/CSU und SPD wollen den Fortbestand der Koalition mit deutlicher

Mehrheit (Union: 86 Prozent; SPD: 79 Prozent), auch die Anhänger der

Oppositionsparteien FDP (79 Prozent) und Grüne (67 Prozent) sprechen

sich mehrheitlich für eine Fortführung aus. Ein anderes Bild ergibt

sich bei den Anhängern von AfD und Linke. Sie sprechen sich

mehrheitlich gegen zwei weitere Jahre Große Koalition aus (AfD: 79

Prozent; Linke: 59 Prozent). Das hat eine Umfrage von Infratest dimap

für den ARD-DeutschlandTrend mit 1.014 Befragten von Dienstag bis

Mittwoch dieser Woche ergeben.



Mit der Arbeit der Bundesregierung ist ein großer Teil der Deutschen

weiterhin nicht zufrieden: Wie im August sind zwei Drittel (67

Prozent) mit der Arbeit der Bundesregierung weniger bzw. gar nicht

zufrieden. Zufrieden oder sehr zufrieden sind aktuell 33 Prozent.

Wird die Zufriedenheit mit den drei Koalitionspartnern separat

abgefragt, so kommt die CDU auf den besten Wert: 35 Prozent der

Befragten sind mit ihrer Arbeit in der Bundesregierung sehr zufrieden

bzw. zufrieden (+7 Punkte im Vgl. zu Oktober 2018). Auch die

Zufriedenheit mit der CSU ist gewachsen: 23 Prozent der Befragten

sind mit ihr sehr zufrieden bzw. zufrieden (+6). Die SPD hingegen

büßt 4 Prozentpunkte ein. Mit der Arbeit der SPD in der Koalition

sind aktuell 23 Prozent der Befragten sehr zufrieden bzw. zufrieden.

Fast drei Viertel der Befragten (73 Prozent) sind indes weniger bzw.

gar nicht zufrieden mit der SPD. Bei der CSU sind es 67 Prozent, bei

der CDU 62 Prozent.



Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben laut

ARD-DeutschlandTrend den Eindruck, dass die Bundesregierung viel

verspricht, aber zu wenig bei den Menschen ankommt. Dieser Aussage

stimmen drei Viertel der Befragten (74 Prozent) zu. Zudem sehen 58

Prozent der Befragten Angela Merkel als Garant dafür, dass es den

Deutschen trotz all der Krisen in der Welt gut geht. 40 Prozent

stimmen dieser Aussage nicht zu. Anhänger von CDU/CSU, FDP, SPD und

Grünen sehen Merkels Rolle mit deutlicher Mehrheit positiv. Die

Anhänger der Linken sind in dieser Frage gespalten. Die Anhänger der

AfD sehen ihre Rolle mit deutlicher Mehrheit (78 Prozent) kritisch.



Befragungsdaten

-Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland

-Fallzahl: 1.014 Befragte

-Erhebungszeitraum: 03.09.2019 bis 04.09.2019

-Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)

-Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame

-Schwankungsbreite: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%



Die Fragen im Wortlaut:

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Bundesregierung?



Und wenn Sie einmal die an der Bundesregierung beteiligten Parteien

getrennt betrachten. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der CDU?

Und wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der CSU? Und wie zufrieden

sind Sie mit der Arbeit der SPD?



Über die Arbeit der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD gibt es

unterschiedlichen Ansichten. Geben Sie bitte zu jeder der folgenden

Ansichten an, ob Sie dieser eher zustimmen oder eher nicht zustimmen.



-"Die Bundesregierung verspricht viel, aber bei den Menschen

kommt wenig an."



-"Angela Merkel ist der Garant dafür, dass es den Deutschen

trotz all der Krisen in der Welt gut geht."



-"Die Koalition aus CDU/CSU und SPD sollte bis zum Ende der

Legislaturperiode im September 2021 weiter arbeiten."



