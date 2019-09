Halle (ots) - Sollte das Königreich ohne Abkommen aus der EU scheiden, gehen die Verhandlungen über die Art der künftigen Beziehungen erst richtig los. Es ist schlichtweg undenkbar, dass das Nach-Brexit-Großbritannien allein nach dem Regelwerk der Welthandelsorganisation mit der EU handeln wird und sich nicht um einen Vertrag mit ihr bemüht. Dann aber befindet sich London in der denkbar schlechtesten Verhandlungsposition: Wer würde einem Land mit Vertrauen begegnen, das kontinuierlich Versprechen gebrochen hat? In einigen Monaten dürften viele Briten wohl jenen Deal herbeisehnen, den die ehemalige Premierministerin Theresa May mit Brüssel vereinbart hat.



