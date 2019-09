Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Immofinanz -1,71% auf 25,26, davor 5 Tage im Plus (7,15% Zuwachs von 23,98 auf 25,7), Zumtobel -1,15% auf 6,9, davor 4 Tage im Plus (10,79% Zuwachs von 6,3 auf 6,98), Gurktaler AG VZ +0,53% auf 9,55, davor 4 Tage ohne Veränderung , Linz Textil Holding +7,41% auf 290, davor 4 Tage ohne Veränderung , Kapsch TrafficCom -0,59% auf 33,8, davor 3 Tage im Plus (4,29% Zuwachs von 32,6 auf 34), RHI Magnesita +0,63% auf 48,1, davor 3 Tage im Minus (-3,24% Verlust von 49,4 auf 47,8). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Betbull Holding (schlechtester mit 4,35%), Cleen Energy (schlechtester mit -20%), EUR/JPY Spot (bester mit 0,99%), HANG SENG (bester mit 3,9%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -5,29%), ...

