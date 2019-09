Am 06.08 hatten wir bei 151 Dollar zuletzt zum Einstieg geraten. Gerade noch rechtzeitig, denn nun erfolgte, wie bei zahlreichen anderen US-Werten auch, das finale Kaufsignal nach der langen Bodenbildung seit der Korrektur im Herbst 2018. Kurs aktuell 171 Dollar, also immerhin schon 13% innerhalb von drei Wochen.Zu der ganzen Story bitte den Beitrag vom 06.08. noch einmal nachlesen. Nur so viel zur aktuellen Ausgangslage:Nvidia (NVDA) steht an der Spitze der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens und treibt die Zukunft für selbstfahrende Autos und Cloud-Spiele an. Trotz der jüngsten Rückschläge bezeichnet Nvidia seine fundamentale Position als stark. Mit der Akquisition von Mellanox Technologies (MLNX) verdoppelt das Unternehmen die Anzahl der Rechenzentren und positioniert sich gleichzeitig als Führungskraft im Bereich KI und Deep Learning. Im Falle einer breiten Schwäche der Halbleiter empfehlen einige Experten, in die wachstumsstärksten Endmärkte für KI, selbstfahrende Autos, Rechenzentren und Spiele zu investieren. Das sind alles Märkte, die Nvidia erschließt, und in großen Bereichen führend unterwegs ist.

