In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass die französische Großbank Societe Generale von Ihrer Rolle als Market Maker an der Londoner Metallbörse zurückzieht.Dies ist insbesondere deshalb relevant, da der Rückgang der Handelsaktivität, der bereits in den vergangenen Monaten trotz steigender Edelmetallpreise zu beobachten war, dadurch weiter verstärkt werden dürfte.Die Reihen lichten sichDie französische Bank ist einer der 5 Market Maker, die im Jahr 2017 mit dem Handel an der LME begonnen hatten. Sollte der Plan umgesetzt werden, blieben nur noch wenige Market Maker übrig: Die US-amerikanischen Großbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley, die chinesische ICBC und die französische Natixis. Diese dürften aber ebenfalls nach Alternativen suchen, sollten die gehandelten Volumina weiter sinken.

Den vollständigen Artikel lesen ...