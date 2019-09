(Umrechnung amerikanische Tonne in Tonne am Ende des 1. Absatzes)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den enormen Verwüstungen durch Hurrikan "Dorian" auf den Bahamas bereitet das World Food Programme (WFP) eine Nahrungsmittellieferung für die vielen Obdachlosen vor. "Die Agentur hat acht Tonnen fertiger Gerichte gekauft und organisiert den Transport auf die Bahamas", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stephane Dujarric, am Donnerstag in New York. Dort solle die Nahrung an Zehntausende Bedürftige verteilt werden. Acht Tonnen in Amerikanischer Zählweise entsprechen in Deutschland etwa 7,25 Tonnen.

Auch werde die UN-Agentur Bauteile für Büros und Generatoren von Panama auf die Hauptinseln fliegen lassen, auf denen zwei logistische Zentren für die Einsatzkräfte errichtet werden sollen. Die Kommunikation der Helfer solle mit Satelliten-Telefonen verbessert werden. In den kommenden Tagen und Wochen plant das WFP die Verteilung von weiteren Dutzend Tonnen an Nahrung.

Auf den Bahamas werden nach "Dorian" noch immer viele Menschen vermisst, einige warteten weiterhin auf Rettung. Der Sturm hatte die Bahamas am Sonntag als Hurrikan der höchsten Gefahrenstufe getroffen - mit Windgeschwindigkeiten von fast 300 Kilometern pro Stunde. Der Sturm wütete dort fast drei Tage lang, mindestens 20 Menschen starben. Es handelte sich um den verheerendsten Wirbelsturm auf den Bahamas seit Beginn moderner Aufzeichnungen./scb/DP/fba

