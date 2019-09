Die Desma integriert sich als maschinenbauender Dienstleister in die Prozesse seiner Geschäftspartner. Hierzu hat das Unternehmen die Initiative desmatters - siehe auch www.desmatters.biz, gestartet. In Düsseldorf demonstriert Desma im Livebetrieb an vier Maschinen, wie neue Lösungen in den Bereichen Automatisierung, Rückverfolgbarkeit und Energieeffizienz die Produktion von Elastomerteilen vereinfachen. Von besonderer Bedeutung sind die ergänzenden Services. Auf dem 400 qm großen Stand entsteht ein Erlebnisraum mit vier Live-Maschinenanwendungen unter Produktionsbedingungen.

Wissen wo es herkommt - Rückverfolgbarkeit

Am Stand wird eine D 968.250 ZO Benchmark 750 S3 mit Flex Cell zu sehen sein. Die Datenintegration von Mischungsbatches durch Bar Code Reader und das Erkennen der Form- und Kaltkanalsysteme mittels vollintegriertem QR-Scanner, dokumentiert die Formhistorie zusammen mit den gesamten Mischungsdaten. Die weiterentwickelte Laserbeschriftungstechnik ermöglicht erstmals die zuverlässige Kennzeichnung, selbst von schwarzen Gummiartikeln, um eine Rückverfolgbarkeit auf Einzelartikelbasis zu gewährleisten. ...

