Seit Jahrzehnten wird Italien das politische und wirtschaftliche Ende prophezeit. Doch das Land ist einfach nicht totzukriegen: die Erklärung eines Wunders.

Ist Italien eigentlich noch zu retten? Die Wirtschaft stagniert seit Langem. Die Staatsschulden wachsen umso mehr. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Die Infrastruktur ist verschlissen. Rom erstickt im Müll. Digitalisierung ist selbst bei großen Unternehmen ein Fremdwort. In ländlichen Regionen kommt es immer wieder zu Strom- und Wasserabschaltungen. Und die Politiker, die eigentlich die Probleme lösen sollten, arbeiten sich hauptberuflich am Streit untereinander ab. Also, noch mal: Ist dieses Italien noch zu retten?"Natürlich", sagt Luigi Salvadori. Italien werde nicht scheitern, es sei eines der größten Industrieländer der Welt, mit viel Know-how, starken ökonomischen Strukturen, fähigen Menschen. "Wenn es drauf ankommt, schaffen wir alles."

Salvadori, 62 Jahre alt, studierter Ökonom, stammt aus einer bekannten Florentiner Unternehmerfamilie: Er leitete die einst vom Großvater gegründete Medizinartikelfirma, baute in den Neunzigerjahren einen Zweitbetrieb in Bulgarien auf, verkaufte alles 2014 an einen multinationalen Konzern. Seitdem ist er Chef des Arbeitgeberverbandes in Florenz und Präsident einer Stiftung, die sich um Kunst und Soziales kümmert. Ein klassischer Repräsentant des gehobenen Bürgertums: gebildet, reich, aber nicht protzig - und staatsverdrossen.

"Italien und die Italiener bestehen aus zwei Teilen", sagt er. Dem einen "geradezu genialen Wir-schaffen-das-Teil" stehe "ein ganz anderer Zug" entgegen. Aus letzterem stamme etwa die alles überwachsende, vieles zerstörende Bürokratie. "Wenn wir anfangen, uns Regeln zu setzen, geht es schief, das können wir nicht", sagt Salvadori. Bei der Justiz sei es ganz ähnlich. Dazu kämen "politisch bedingte" Probleme, weil die Regierungen die sozialen und ökonomischen Krankheiten, die sich hier und da im Lande eingeschlichen hätten, nicht heilen. Es fehlten die politischen Entscheidungen. Die Parteien hätten Angst, sich unbeliebt zu machen. "Aber auch das", sagt Salvadori, "wird Italien nicht an einen Punkt des Absturzes bringen. Nie." Nein, Italien könne einfach nicht pleitegehen!

So geht das nun seit Jahrzehnten. Die Erwartung des nahenden Staatsuntergangs, politisch wie ökonomisch, begleitet Italien wie ein Schatten. Dass es so nicht weitergehen könne, dachten Nichtitaliener bereits in den Siebziger- und Achtzigerjahren. Und dennoch: Es ging einfach weiter. Irgendwie.Bereits vor der globalen Finanzkrise wuchs Italien kaum. Seither ist es nicht besser geworden - im Gegenteil: Während das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU inzwischen deutlich über dem Niveau von 2007 liegt, dümpelte Italiens Wirtschaft immer noch rund fünf Prozent unter dem Niveau von damals herum. Im Länder-Ranking der Wettbewerbsfähigkeit, das vom Weltwirtschaftsforum erstellt wird, liegt Deutschland auf Platz 3, Italien auf Platz 31 - hinter Ländern wie Tschechien, Spanien, Österreich, Belgien.Es fehlt an Investitionen, dadurch bleibt die Produktivität niedrig, die Löhne steigen nicht, was die Kaufkraft nicht belebt und wiederum die Steuereinnahmen des Staates trotz hoher Sätze niedrig hält.

"Und dann läuft es wieder"

Es ist ein circolo vizioso, ein Teufelskreis, der zu immer höheren Staatsschulden führt: Mit 2,3 Billionen Euro steht das Land in der Kreide. Das entspricht 132 Prozent der Wirtschaftsleistung. Weil die ökonomische Lage so fragil ist, reagieren die Märkte immer wieder, wenn auch die politische Fragilität zunimmt - wie zuletzt, als der Rechtsaußen Matteo Salvini von der Lega die Populisten-Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung aufkündigte. Der Risikoaufschlag auf italienische Staatsanleihen schnellte an jenem 8. August in die Höhe, die Kurse an der Mailänder Börse fielen. Da war sie wieder da, die Angst, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone nicht nur bankrottgehen, sondern zudem eine Kettenreaktion auslösen könnte.

Aber dann geschah etwas, das nur für Außenstehende überraschend ist, etwas typisch Italienisches. Ein gutes Dutzend Menschen telefonierte, traf sich, analysierte, versprach sich etwas - was genau, weiß man nicht, wer dabei war, weiß man auch nicht. ...

