Der Ausbau der Elektromobilität in Deutschland soll endlich auf Touren kommen - und zwar gerade auch in ländlichen Gebieten. Experten sehen gerade dort das wichtige große Potenzial, das für eine echte Wende nötig ist.

Wie kann der Durchbruch für klimaschonende E-Autos gelingen? Durch ein solides Netz von Stromtankstellen sowohl in den Metropolen als auch auf dem Land, meinen Experten - denn gerade letzteres biete das wichtige große Potenzial. Erst kürzlich warnte der Deutsche Städte- und Gemeindebund gar vor einem Fokus auf Ballungszentren. In Großstädten und verdichteten Räumen werde sich der Individualverkehr mittelfristig stark reduzieren - auch wenn er elektrisch betrieben werde, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. "Ganz anders sieht es in den ländlichen Regionen aus." Auch die Autoindustrie macht sich für einen flächendeckenden Ausbau des Ladenetzes im gesamten Land stark.

Nur ein Drittel der reinen E-Autos ist derzeit in den 81 Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern zugelassen - nämlich 27.800 von insgesamt 83.200 Pkw. Im sonstigen Bundesgebiet haben 55.400 Wagen mit ausschließlich elektrischem Antrieb ihre Halteradresse. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor, die auf den jährliche Bestandsdaten des Kraftfahrt-Bundesamts zum Stichtag 1. Januar 2019 ...

