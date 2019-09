The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USU9T71RAB76 YUM BRANDS 19/30 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1974922442 NORSK HYDRO 19/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2049823763 RAIF.BK INTL 19/30FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050404636 DH EUROP.FI. 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050404800 DH EUROP.FI. 19/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050406094 DH EUROP.FI. 19/31 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2050406177 DH EUROP.FI. 19/39 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051032444 SPAREBANK 1 19/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051149552 DH EUROP.FI. 19/49 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2051397961 GLENCORE FI. 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA 9AK XFRA CA03476T1057 ANGKOR RES CORP. EQ00 EQU EUR N

CA OSRC XFRA DE000LED01V2 OSRAM LICHT AG Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA 5JB1 XFRA US48138V1052 JUMBO SA UNSP.ADR/1 O.N. EQ01 EQU EUR N