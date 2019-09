The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0237639502 GOLDM.S.GRP 14/19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RET07 KRED.F.WIED.12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL0344 NORDLB PF. 14/19 VAR BD00 BON EUR N

CA SKFC XFRA XS0827529198 SKF AB 12/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UBT6 DZ BANK IS.C124 17/26 BD01 BON EUR N

CA BAKC XFRA ES0213679196 BANKINTER 09/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US06406HCW79 BK OF NY MELLON 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US06416CAA62 BK NOVA SCOTIA 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USG4721SAQ42 IBERDROLA FIN. IRE. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0806470349 LANDWIRT.R.BK 12/19VARMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1107172535 HAITONG INT.F.14 14/19 BD02 BON USD N

CA D0CC XFRA XS1679028479 DAIMLER CDA FIN.17/19 FLR BD03 BON EUR N