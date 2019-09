The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.09.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.09.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2R7JD3 VONOVIA FIN 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2R7JE1 VONOVIA FIN 19/34 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB70M6 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AMA5 DZ BANK CLN E.9771 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DHY5066 DT.HYP.BK.MTN.HPF S.506 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3472 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB13DB5 LBBW DL-STUFENZINS 19/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB2CL19 LBBW CD STUFENZINS 19/22 BD01 BON CAD N

CA XFRA DE000LB2CL27 LBBW NK STUFENZINS 19/23 BD01 BON NOK N

CA XFRA DE000LB2CL35 LBBW AD STUFENZINS 19/23 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000LB2CL43 LBBW ZY-STUFENZINS 19/23 BD01 BON PLN N

CA XFRA FR0013446580 CARREFOUR B. 19/23 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA XFRA GB00BK5CVX03 GROSSBRIT. 19/25 BD02 BON GBP N

CA XFRA US04517PAW23 ASIAN DEV.BK 19/21 FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US05526DBG97 B.A.T. CAPIT 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US05526DBH70 B.A.T. CAPIT 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US05526DBJ37 B.A.T. CAPIT 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US05526DBK00 B.A.T. CAPIT 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US126408HR78 CSX CORP 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US254687FG67 WALT DISNEY 19/21 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US254687FH41 WALT DISNEY 19/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US254687FJ07 WALT DISNEY 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US254687FM36 WALT DISNEY 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US904764BH90 UNILEVER CAP 19/29 BD02 BON USD N