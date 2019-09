Die US-Bank JPMorgan hat Safran von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 128 auf 156 Euro angehoben. Analyst David Perry erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2022 um bis zu sieben Prozent pro Jahr. Der vom Triebwerkshersteller übernommene Zulieferer Zodiac entwickele sich viel besser als gedacht. Zudem scheine die Wiederinbetriebnahme der Maschinen vom Typ 737 Max näher zu rücken. Deren Ausfall werde allerdings das Esatzteilgeschäft von Safran in den kommenden 12 bis 24 Monaten begünstigen./ajx/la

