FOLGENDES WERTPAPIER WIRD HEUTE NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. STORNO DES ERREIGNISSES

THE DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL NOT BE 05.09.2019. THE EVENT HAS BEEN CANCELLED



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01