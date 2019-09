Sensationell hat gestern die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) -Aktie die 155 EURO-Marke überwunden und bei 156,60 EUR bei Tradegate um 22:00 Uhr geschlossen.

Charttechnisch perfekt um den Weg Richtung alte Hochs zu nehmen. 197,15 EUR war der alte Höchststand - mal schauen wie weit die Aktie heute geht? Analysten sprechen ja bereits von 225,00 EUR oder mehr. Der Dow hat jedenfalls kräftig im Plus geschlossen, gute Voraussetzungen für den heutigen Handelstag. Wenn der DAX sein freundliches Umfeld behält, worauf der Handel im DAX Future hindeutet: "Mit Aufschlägen sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Der September-Kontrakt steigt gegen 06:06 Uhr um 11,5 Punkte auf 12.135,5. In den Handel gegangen war er mit 12.127,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.148,5 und das Tagestief bei 12.119,5 Punkten. ...

