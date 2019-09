TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Starke Vorgaben der Wall Street im Verbund mit überzeugenden Konjunkturdaten aus den USA lassen Rezessionssorgen an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag in die Hintergrund treten. In der Folge stehen die Börsenampeln in der Region weiter auf grün - wenn auch nicht mehr mit der Dynamik des Vortages. Vor allem der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor überraschte positiv. Aber auch der Auftragseingang schlug die Prognosen und der ADP-Bericht stimmte hoffnungsvoll für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Der MSCI-Index für die Region Asien-Pazifik steht vor seinem höchsten Wochenanstieg seit Juni.

Laut Händlern schwingt aber auch das positive Sentiment des Vortages noch mit, als positive Signale zur Lösung des Handelskonflikts die Börsen befeuert hatten. "Tatsächlich ist es ein positives Zeichen, dass Treffen auf mehreren Ebenen stattfinden werden", sagt Rentenstratege Zhu Huani von der Mizuho Bank und verweist auf die Gespräche zwischen den USA und China. "Da nur begrenzte Fortschritte zu erwarten sind, wird es immer noch viele Wendungen auf dem Weg geben und die Hürde für mehr gute Nachrichten liegt wesentlich höher. Deshalb denken wir, dass die Rally ohne weitere Durchbrüche nur von kurzer Dauer sein könnte", warnt der Marktteilnehmer.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,6 Prozent auf 21.211 Punkte - angeführt von Aufschlägen in den Sektoren Finanzwesen, Automobilbau und Elektronik. Zu den Verlierern am japanischen Finanzmarkt zählen mit der gestiegenen Risikoneigung Renten und Yen, wobei die Schwäche der japanischen Währung Aktien zusätzlich Rückenwind verleiht. In Schanghai klettert das Börsenbarometer um 0,2 Prozent und in Hongkong um 0,6 Prozent. Der HSI hatte am Vortag die Rally nicht mitgemacht und weist daher Nachholpotenzial auf. Jedoch sehen Händler düstere Wolken heraufziehen, denn Fitch hat die Bonitätsbewertung der chinesischen Sonderverwaltungszone mit negativem Ausblick gesenkt. Verwiesen wird dabei auf die anti-chinesischen Massenproteste.

Unter den Einzelwerten stürzen die Titel des japanischen Online-Unternehmens Rakuten um 5,7 Prozent ab. Laut Medienberichten verzögert sich der Start des Mobilfunkangebots wohl bis in den Frühling. Ursprünglich war ein Beginn zum 1. Oktober angepeilt worden. Wettbewerberpapiere von NTT Docomo und SoftBank geben ebenfalls ab.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.648,30 +0,53% +17,74% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.215,07 +0,61% +6,00% 08:00 Kospi (Seoul) 2.007,99 +0,16% -1,62% 08:00 Schanghai-Comp. 2.990,63 +0,16% +19,92% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.672,60 +0,59% +2,33% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.157,57 +0,33% +2,55% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.602,62 +0,18% -5,37% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do,10:16h % YTD EUR/USD 1,1038 +0,0% 1,1035 1,1039 -3,7% EUR/JPY 118,06 +0,0% 118,02 117,56 -6,1% EUR/GBP 0,8953 +0,0% 0,8950 0,9005 -0,5% GBP/USD 1,2329 -0,0% 1,2331 1,2258 -3,2% USD/JPY 106,97 +0,0% 106,95 106,49 -2,5% USD/KRW 1196,90 -0,0% 1197,03 1201,31 +7,4% USD/CNY 7,1470 -0,0% 7,1484 7,1460 +3,9% USD/CNH 7,1451 +0,1% 7,1363 7,1474 +4,0% USD/HKD 7,8396 +0,0% 7,8381 7,8398 +0,1% AUD/USD 0,6817 +0,1% 0,6814 0,6810 -3,2% NZD/USD 0,6383 +0,2% 0,6370 0,6375 -4,9% Bitcoin BTC/USD 10.759,75 +2,0% 10.549,25 10.554,25 +189,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,37 56,30 +0,1% 0,07 +17,3% Brent/ICE 61,02 60,95 +0,1% 0,07 +10,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.519,21 1.519,20 +0,0% +0,01 +18,5% Silber (Spot) 18,56 18,66 -0,5% -0,10 +19,8% Platin (Spot) 946,00 964,25 -1,9% -18,25 +18,8% Kupfer-Future 2,61 2,62 -0,6% -0,02 -1,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 06, 2019 01:23 ET (05:23 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.