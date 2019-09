Nachdem VW mit einer neuen Fabrikation in der Türkei Furore machte und der Daimler-Chef seine Prognose noch für dieses Jahr deutlich anhob, wird nun BMW auf der IAA in Frankfurt mit seiner neuen Strategie für die nächte Überraschung sorgen. Was der alte Chef verschlafen hat wird nun der neue Chef konkret als neue Strategie vorstellen. BMW wird damit aus charttechnischer Sicht der interessanteste Titel unter den Großen, dem alle Kleinen schrittweise folgen. Leoni schaffte als Erster den Sprung in die Wende, dem nun alle anderen folgen. Wir erinnern daran: Alles rund ums Auto wurde in den letzten Monaten in die Erde gestampft. Jetzt kommt das Gegenteil.



