Nikola Motor hat im Rahmen einer Finanzierungsrunde CNH Industrial als neuen Partner und Geldgeber gewonnen. MIt Bosch und Hanwha enthüllte Nikola-Boss Trevor Milton gestern zwei weitere strategische Investoren, die bereits zuvor Geld in das Start-up im Gesamtgegenwert von 230 Millionen Dollar gesteckt haben. Das Netzwerk an Partnern kann sich sehen lassen.Große Namen, die Nikola Motor an Bord hat. Und die norwegische Nel ist mittendrin. Zwar gibt es bis dato keinen offiziellen weiteren Auftrag ...

