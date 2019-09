Walmart (WMT): Kritik von National Rifle Association

NRA kritisiert Walmart wegen Waffenverbot für Kunden und Streichung von Munition für Handwaffen aus dem Sortiment. Soll man die Aktie jetzt trotzdem kaufen?

Symbol:ISIN: US9311421039Walmart ist in einem stabilen Aufwärtstrend und konnte in den vergangenen 6 Monaten mit einem Plus von etwas über 18 Prozent überzeugen. Gestern gab es ein Allzeithoch. Die Aktie ist jedoch momentan auf dem Weg Richtung 20er-EMA.Walmart legte eine gute Performance hin. Die Tatsache, dass man jetzt Kunden gebeten hat, keine Schusswaffen in den Läden zu tragen und man auch selbst keine Munition mehr verkaufen will, wird dem Umsatz kaum schaden, zumal andere Einzelhandelsketten ähnlich auf jüngste Anschläge reagiert haben.Die National Rifle Association (NRA) hat den Entscheidung von Walmart als Schikane kritisiert und findet bei vielen Amerikanern sicher Zustimmung. Trader sollten abwarten wie weit die Aktie jetzt fällt. Ideal wäre ein Einstieg sobald die Aktie sich vom 20er-EMA wider nach oben absetzt. Aus heutiger Sicht könnte dies dann bei circa 114 USD sein, ein Stopp Loss bei 113 USD würde dazu passen. Die nächsten Quartalszahlen werden am 14. November veröffentlicht.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in WMT.Link zum Originalbeitrag:ISIN: DE0005772206