Genf (ots) -



- Lippen-Kiefer-Gaumenspalten (LKGS) sind die häufigste angeborene

Fehlbildung der Mundpartie.

- Spalten entstehen, wenn bestimmte Körperteile und Strukturen

während der fetalen Entwicklung nicht zusammenwachsen und die

Entwicklung von Mund, Zahnfleisch und Gaumen beeinträchtigen.

- Auch nach einer Spaltoperation können Kinder während ihres

Wachstums und ihrer Entwicklung einem erhöhten Risiko für Karies,

Parodontalerkrankungen und andere orale Gesundheitsprobleme

ausgesetzt sein.

- Eine regelmäßige und zielgerichtete zahnärztliche Versorgung sollte

in die gesundheitliche Betreuung von Kindern mit LKG-Spalten

integriert werden, um die Herausforderungen der Mundhygiene zu

bewältigen und Munderkrankungen zu verhindern. Die gemeinnützige FDI World Dental Federation (FDI) und Smile Train starten mit Unterstützung von GSK Consumer Healthcare ein zweijähriges Projekt zur Verbesserung der Mundgesundheitsberatung und der fortlaufenden Betreuung von Kindern mit LKG-Spalten.



FDI und Smile Train werden gemeinsam Ressourcen zur Aufklärung im Bereich der Mundgesundheit für Zahnärzte und weiteres mit der Behandlung von LKG-Spalten betrautes Gesundheitspersonal zur Verfügung stellen. Auch wird Informationsmaterial zusammengestellt, das Patienten und ihre Familien über die Bedeutung der Mundgesundheit aufklärt, das Bewusstsein für die Herausforderungen der Mundgesundheitspflege über die Gaumenspalten-Chirurgie hinaus schärft und grundlegende Anweisungen zur Mundgesundheit gibt.



"LKG-Spalten betreffen eins von 700 Kindern weltweit", so FDI-Präsidentin Dr. Kathryn Kell. "Allein in Indien schätzen wir, dass täglich 100 Babys mit LKG-Spalten geboren werden, und viele dieser Kinder überleben nicht. In den Vereinigten Staaten wird alle 75 Minuten ein Baby mit einer LKG-Spalte geboren. Die FDI engagiert sich für die Unterstützung dieser schutzbedürftigen Patientengruppe."



Die Rehabilitation und Betreuung von Kindern mit LKG-Spalten umfasst häufig die Kernbereiche Krankenpflege, plastische Chirurgie, Kinderzahnheilkunde, Logopädie und Kieferorthopädie. Die meisten dieser Dienstleistungen sind in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen nicht verfügbar, was bedeutet, dass viele Patienten mit LKG-Spalten nie in der Lage sein werden, die umfassende Behandlung und Betreuung zu erhalten, die sie benötigen. Durch die Bereitstellung von Weiterbildungen und Ressourcen für eine qualitativ hochwertige Versorgung hat Smile Train rund um die Uhr daran gearbeitet, diese Situation zu ändern.



"Wir wollen die wichtige Rolle der Zahnärzte innerhalb des LKGS-Pflegeteams hervorheben", erklärt Susannah Schaefer, Präsidentin und CEO von Smile Train. "Eine regelmäßige zahnärztliche Betreuung von Kindern mit LKG-Spalten ist unerlässlich, um mit ihrem erhöhten Risiko für Mundkrankheiten umgehen zu können. Für die Mitarbeiter im Bereich der Zahnmedizin ist es wichtig, LKGS-Patienten und ihre Familien bei der Mundhygiene zu begleiten, um so für gesunde Münder zu sorgen und die höchste Lebensqualität zu erhalten."



"Bei GSK erkennen wir die Bedeutung eines gesunden Mundes sowie einer guten Mundgesundheit und -hygiene für alle - auch für Menschen mit speziellen Erkrankungen wie z.B. einer LKG-Spalte", verspricht Jayant Singh, GSK Global Category Lead Oral Health. "Eine umfassende LKGS-Versorgung ist ein Schwerpunkt unserer Partnerschaft mit Smile Train und die Rolle des Zahnarztes ist dabei von entscheidender Bedeutung. Deshalb freuen wir uns, dass sich die FDI für eine Zusammenarbeit mit Smile Train bei diesem wichtigen zweijährigen Projekt entschieden hat, welches für Leistungsempfänger lebensveränderndes Potential bietet. Ebenso glücklich sind wir darüber, dass GSK in der Lage ist, diese Arbeit zu finanzieren".



Über die FDI World Dental Federation



FDI ist das wichtigste Vertretungsorgan von mehr als einer Million Zahnärzten weltweit. Das Ziel des Verbandes ist es, für optimale Mundgesundheit auf der ganzen Welt zu sorgen. Ihr gehören rund 200 nationale Mitgliedsverbände und Fachgruppen in über 130 Ländern an. Die FDI hat ihren Sitz in Genf, Schweiz.



Über Smile Train



Smile Train ermöglicht es medizinischen Fachkräften vor Ort, Schulungen, Mittel und Ressourcen zu erhalten, um Kindern weltweit kostenlose Spaltoperation und eine umfassende Betreuung anzubieten. Wir entwickeln eine nachhaltige Lösung und ein erweiterbares globales Gesundheitsmodell für die LGKS-Behandlung, das das Leben der Kinder erheblich verbessert. Dazu gehört auch Fähigkeit zu essen, zu atmen, zu sprechen und schließlich: sich zu entfalten



Um mehr über Smile Train, FDI und den Projektstart von GSK zu erfahren, besuchen Sie: www.smiletrain.org/fdi.



Über GSK



GSK ist ein forschendes Gesundheitsunternehmen mit einem speziellen Ziel: Menschen dabei zu helfen, ein aktiveres, längeres und gesünderes Leben zu führen. Im Jahr 2018 kündigte GSK Consumer Healthcare eine fünfjährige Partnerschaft mit Smile Train an, um die chirurgische Arbeit, die medizinische Ausbildung, das soziale Engagement und die umfassenden LKGS-Programme zu unterstützen.



Für weitere Informationen besuchen Sie: www.gsk.com/smiletrain.



Pressekontakt:



Charanjit Jagait, FDI Communications and Advocacy Director

Tel.: +41 79 796 76 13



Original-Content von: FDI World Dental Federation, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121680/4367773