NEW YORK (Dow Jones)--Novartis plant eine weitere Transaktion mit IFM Therapeutics. Das US-Pharmaunternehmen hat dem Schweizer Konzern eine Option eingeräumt, ihre Tochter IFM Due für bis zu 840 Millionen Dollar zu kaufen. Dies wäre in diesem Jahr schon das zweite Geschäft zwischen beiden Unternehmen.

IFM Therapeutics hat seinen Sitz in Boston, entwickelt Medikamente für das Immunsystem und gründet für spezifische Programme Tochterunternehmen. Zu den Aktionären des Konzerns gehören Atlas Venture, Abingworth und Novartis. Die erste Tochter, IFM Tre, hat im vergangenen Jahr 31 Millionen Dollar in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Novartis hat die Tochter im Mai in einer Transaktion erworben, die sich auf mehr als 1,57 Milliarden Dollar belaufen könnte.

Im Rahmen der Transaktion für IFM Due wird Novartis Zahlungen zur Finanzierung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten leisten. Die gewährte Kaufoption schließt eine Vorauszahlung und andere bedingte Zahlungen mit ein.

September 06, 2019

