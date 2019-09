Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion gibt im Juli wider Erwarten nach

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juli schwächer entwickelt als erwartet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert. Der ursprünglich für Juni gemeldete Rückgang von 1,5 Prozent wurde auf 1,1 Prozent aufwärts korrigiert.

Lampe sieht Gefahr einer übergreifenden Industrierezession

"Das dritte Quartal hat schlecht begonnen, daran ändert auch die Aufwärtsrevision für Juni nichts", sagte Alexander Krüger, Chefvolkswirt des Bankhauses Lampe. "Bedenklich stimmt vor allem, dass es nirgends Hoffnungszeichen für eine Trendwende gibt. Die Industrierezession hält an und es besteht die Gefahr, dass die Schwäche auf die übrige Binnenwirtschaft übergreift." Es gebe nach wie vor ein großes Risiko, dass es zu einer Rezession der deutschen Wirtschaft komme.

Union legt in ARD-Deutschlandtrend leicht zu

Die Unionsparteien legen im ARD-Deutschlandtrend leicht zu. In der Umfrage von Infratest dimap für die Tagesthemen verbesserten sie sich im Vergleich zur Umfrage des Instituts vor zwei Wochen um einen Punkt auf 27 Prozent. Die Grünen verloren zwei Prozentpunkte auf 23 Prozent, bleiben damit aber klar auf Platz zwei. Die AfD erreicht 15 Prozent (plus eins). Die SPD bleibt bei 14 Prozent. Ebenfalls unverändert sind die Werte von Linkspartei und FDP mit jeweils 7 Prozent. Rechnerisch möglich wäre damit als einziges Zweierbündnis weiterhin eine schwarz-grüne Koalition.

Ex-Verfassungsgerichtspräsident hält Berliner Mietendeckel für verfassungswidrig

Der von der Berliner Landesregierung geplante Mietendeckel wäre nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, verfassungswirdrig. Dies gehe aus einem 17-seitigen Rechtsgutachten Papiers im Auftrag des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen hervor, berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Autoindustrie und Umweltaktivisten nur beim Reduktionsziel einig

Vertreter der Autoindustrie haben sich offen für eine CO2-Bepreisung von Kraftstoffen gezeigt und mehr Investitionen in klimafreundliche Mobilität gefordert. Ein Bonus-Malus-System könne helfen, die Menschen für den Umstieg zu begeistern, sagte Daimler-Vorstand Britta Seeger bei einer Diskussion des Verbands der Automobilindustrie (VDA) mit mehreren Umweltverbänden.

Experte: Johnsons Brexit-Kurs erhöht Gefahr einer Abspaltung Schottlands

Durch den harten Brexit-Kurs des britischen Premierministers Boris Johnson wächst nach Einschätzung des deutsch-britischen Politikwissenschaftlers Alex Clarkson die Gefahr einer Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich. Bei den Gegnern wie auch bei den Anhängern eines EU-Austritts Großbritanniens sei eine Radikalisierung zu beobachten, sagte der Experte vom Londoner King's College dem SWR. "Die eigentliche Gefahr liegt aber in der Radikalisierung der anderen Nationen."

Italiens neue proeuropäische Regierung in Rom vereidigt

Proeuropäischer Neuanfang in Italien: Staatschef Sergio Mattarella hat die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD unter der Führung des parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte vereidigt. Außenminister der neuen Koalition ist Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio, Wirtschafts- und Finanzminister der pro-europäische PD-Europaabgeordnete Roberto Gualtieri und Innenministerin die parteilose Ex-Präfektin Luciana Lamorgese.

Zahl der Todesopfer nach Ausschreitungen in Südafrika steigt auf zehn

Bei fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Südafrika sind in den vergangenen Tagen mindestens zehn Menschen getötet worden. Das teilte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa mit. Demnach war eines der Opfer ein ausländischer Staatsbürger. Die Gewalt hatte zu scharfer Kritik und Demonstrationen in anderen afrikanischen Staaten geführt. Südafrika schloss deshalb vorerst seine Auslandsvertretungen in Nigeria.

Zahl der Toten durch Hurrikan "Dorian" auf den Bahamas auf 30 gestiegen

Nach dem Durchzug des verheerenden Hurrikans "Dorian" sind auf den Bahamas weitere Todesopfer entdeckt worden. Die Zahl der Toten sei nun bereits auf 30 gestiegen, sagte Regierungschef Hubert Minnis dem US-Fernsehsender CNN. Die Behörden der Inselgruppe befürchten, dass die Zahl weiter steigt.

Ausläufer von "Dorian" peitschen die Südostküste der USA

Die ersten wuchtigen Ausläufer des Hurrikans "Dorian" sind auf die Südostküste der USA geprallt. Starker Regen und heftige Winde peitschten die Küstengebiete der Bundesstaaten North und South Carolina. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Überschwemmungen und Sturzfluten.

Bolsonaro nominiert neuen Generalstaatsanwalt mit gleichen Klima-Ansichten

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen neuen Generalstaatsanwalt nominiert, der in Klimafragen die gleiche umstrittene Linie verfolgt wie der Staatschef. "Ich habe soeben Augusto Aras nominiert", erklärte Bolsonaro in Brasília. Er setzte sich damit über die Empfehlungen der Nationalen Vereinigung der Staatsanwälte (ANPR) hinweg, die für den Posten eine Liste mit drei Namen vorgelegt hatte. Aras stand nicht auf dieser Liste.

Fitch senkt Rating Hongkongs auf AA von AA+ - Ausblick negativ

Fitch stuft das langfristige Emittentenrating (IDR) von Hongkong herunter auf AA von AA+ bei einem negativem Ausblick. Der Ratingagentur zufolge testet der anhaltende politische Konflikt die Grenzen des "Ein Land, zwei System"-Modells, der die Beziehungen zwischen Honkongs und dem chinesischen Festland regelt. Das Modell habe jedoch auch künftig Bestand.

Nordkorea will Präsenz der Vereinten Nationen im Land reduzieren

Die Vereinten Nationen sollen nach dem Willen Nordkoreas ihre Präsenz in dem kommunistischen Land verringern. Dies gab ein UN-Sprecher in New York bekannt, der zugleich vor den Folgen eines solchen Schrittes warnte: "Die Aufrechterhaltung der aktuellen Kapazitäten ist zwingend notwendig, um eine stabile Unterstützung der Vereinten Nationen für lebenswichtige Programme zur Versorgung (der Bevölkerung) mit Wasser und Nahrung zu garantieren."

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juli +0,8% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juli +3,0% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juli 63,9%

Japan/Konsumneigung Juli +1,3 Pkt gg Vorjahr

