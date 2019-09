Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Safran nach Halbjahreszahlen und Anhebung der Unternehmensprognosen von 143 auf 154 Euro erhöht und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kennziffern des Triebwerkherstellers hätten Stärke in allen Sparten gezeigt, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 21:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-09-06/09:34

ISIN: FR0000073272